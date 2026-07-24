Congreso CDMX llama al alcalde de Cuajimalpa a verificar obras irregulares en Lomas del Chamizal

Entregan Medallas al Mérito en el Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México pidió al alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, que se verifiquen las obras en diversas construcciones en la colonia Lomas del Chamizal, y en caso necesario, sean suspendidas o clausuradas.

Lo anterior, luego de la aprobación de un punto de acuerdo que surgió tras denuncias vecinales sobre presuntas irregularidades

La diputada promovente, Brenda Ruiz, de Morena, detalló que dicha demarcación debe suspender o clausurar las obras que no cumplan con la obligación de exhibir el letrero con el registro de manifestación de construcción, como lo establece el Reglamento de Construcciones capitalino.

Al exponer su Punto de Acuerdo, la legisladora señaló que si bien el crecimiento inmobiliario ha generado beneficios para la zona, también ha provocado afectaciones para las familias que radican ahí desde hace muchos años. En ese contexto, aclaró que no está en contra del desarrollo en este rubro, pero que debe ser ordenado y legal.

Explicó que durante un recorrido que realizó con habitantes de Lomas del Chamizal, identificaron construcciones que no exhiben la manifestación de obra ni la información obligatoria prevista en dicho Reglamento, situación que genera incertidumbre entre los colonos.

“Le pedimos de manera urgente a la alcaldía Cuajimalpa que proceda a una verificación de las obras que se están construyendo en las cuatro secciones de Lomas del Chamizal, para revisar que todas cumplan con la normatividad”, recalcó en la sesión realizada de manera virtual.

denunciado agresiones verbales

Ruiz también denunció que trabajadores de algunas de las construcciones han agredido verbalmente a vecinos, y advirtió que las excavaciones en los predios donde hay obras podrían poner en riesgo el patrimonio de las familias.

Al respecto, precisó que esa problemática en Lomas del Chamizal no es nueva, pues existen casos documentados de afectaciones a viviendas derivadas de excavaciones profundas, por lo que es necesario fortalecer la supervisión de las obras para prevenir riesgos.

Resaltó que una de las construcciones se ubica en los límites del Área de Valor Ambiental “Barranca La Diferencia”, y que eso conlleva que la Alcaldía Cuajimalpa garantice que los proyectos inmobiliarios respeten las disposiciones ambientales y de desarrollo urbano.

Como parte del debate, la legisladora Liz Salgado, del PAN, manifestó que su grupo parlamentario coincide en que todo desarrollo inmobiliario debe apegarse estrictamente a la normatividad en materia de construcción, desarrollo urbano y protección ambiental.

Derivado de ello, subrayó que las autoridades de la alcaldía Cuajimalpa han realizado visitas de verificación e impuesto suspensiones de obra cuando se han detectado irregularidades.