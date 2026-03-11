Debaten ampliación de derechos electorales para migrantes y personas en prisión preventiva

Debaten ampliación de derechos electorales para grupos prioritarios (@INEMexico)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que mantiene acciones para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas mexicanas que residen en el extranjero y de aquellas que se encuentran en prisión preventiva, sectores considerados dentro de los Grupos de Atención Prioritaria (GAP).

En el seminario “Reforma electoral, grupos de atención prioritaria y acciones afirmativas”, organizado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, consejeras electorales del organismo señalaron la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan el acceso efectivo a estos derechos sin discriminación, así como mantener el diálogo entre autoridades electorales, academia y representantes políticos.

En la mesa titulada “Migración y voto en prisión preventiva: ampliación y límites del ejercicio de derechos políticos”, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz explicó el funcionamiento de las acciones afirmativas en el ámbito político-electoral y las poblaciones a las que buscan beneficiar.

Señaló que el IECM ha desarrollado durante años un trabajo coordinado con liderazgos migrantes, partidos políticos, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la representación de las y los capitalinos que viven fuera del país.

Recordó que la Ciudad de México cuenta con antecedentes en materia de voto en el extranjero, ya que desde 2012 las personas residentes fuera del país pueden participar en la elección de la Jefatura de Gobierno. Posteriormente, la capital también desarrolló mecanismos para votar por internet y, en 2021, se incorporó la figura de la Diputación Migrante, lo que permitió a la ciudadanía emitir su voto para elegir a un representante específico de la comunidad residente en el exterior.

Añadió que el instituto electoral ha impulsado estrategias de difusión para promover la participación de la comunidad migrante, mediante herramientas digitales como transmisiones en línea, chats y podcasts, además de la colaboración con consulados y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la consejera electoral María de los Ángeles Gil Sánchez destacó que la participación electoral de personas en prisión preventiva representa un avance en la ampliación de derechos dentro de un sistema democrático. Explicó que, al no contar con una sentencia condenatoria, estas personas mantienen vigentes sus derechos político-electorales.

Indicó que, tras la reforma al Código Electoral de la Ciudad de México aprobada en 2023, el IECM asumió la responsabilidad de diseñar e implementar mecanismos específicos para facilitar el voto de este sector de la población.

En el mismo encuentro, la diputada migrante Maribel Solache González señaló que tanto las personas mexicanas en el exterior como aquellas en prisión preventiva enfrentan en distintos momentos obstáculos para ejercer sus derechos políticos, por lo que consideró necesario fortalecer los mecanismos institucionales que garanticen su participación.

A su vez, el diputado migrante Raúl Torres Guerrero destacó que las y los capitalinos representan cerca del 50 por ciento de la votación en el extranjero, lo que atribuyó al trabajo desarrollado por el instituto electoral para promover la participación fuera del país.

Finalmente, María Isabel Sánchez González, directora general de la asociación civil México en Números, señaló que el voto de personas en prisión preventiva constituye un reconocimiento a la dignidad humana y planteó la necesidad de consolidar una estructura normativa permanente que garantice su ejercicio.