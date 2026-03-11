Descuentos INAPAM 2026: tiendas de ropa que te hacen una rebaja con tu tarjeta en CDMX Tu tarjeta INAPAM puede darte descuentos en ropa en CDMX Conoce qué tiendas participan en 2026

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) pueden acceder durante 2026 a diversos descuentos en tiendas de ropa y artículos relacionados con el vestido en la Ciudad de México. Estos beneficios forman parte del directorio oficial de convenios que el instituto mantiene con establecimientos comerciales en todo el país.

De acuerdo con el documento “Vestido y Hogar 2026”, publicado en el portal del Gobierno de México, distintos negocios ofrecen rebajas a quienes presenten su credencial vigente del INAPAM. Los descuentos varían según el establecimiento y pueden aplicarse en prendas de vestir, uniformes, ropa interior, calzado o artículos textiles.

Tiendas que ofrecen descuentos con tarjeta INAPAM en CDMX

El directorio incluye comercios ubicados en diferentes alcaldías de la capital que participan en el programa de beneficios para personas adultas mayores. En estos establecimientos, el porcentaje de descuento puede variar dependiendo del producto o las condiciones del negocio.

Entre los beneficios que se pueden encontrar están:

* Descuentos directos en la compra de ropa

* Rebajas en uniformes y prendas especiales

* Promociones en artículos textiles para el hogar

* Ofertas en temporadas específicas o compras de contado

Para obtener el beneficio, las personas interesadas deben presentar su credencial vigente del INAPAM al momento de realizar la compra. En algunos casos, el descuento puede aplicarse únicamente en sucursal o sobre productos seleccionados.

Cómo consultar todos los descuentos disponibles

El listado completo de establecimientos participantes puede consultarse en el directorio oficial publicado por el Gobierno de México. En ese documento se especifican los negocios, su ubicación y el tipo de descuento que ofrecen dentro de la categoría de vestido y artículos para el hogar.

Las autoridades recomiendan revisar el documento actualizado, ya que los convenios con los comercios pueden modificarse o ampliarse durante el año.

