Doble Hoy No Circula miércoles 11 de marzo: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Doble Hoy No Circula | miércoles 11 de marzo (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Después de algunas semanas sin problemas de contaminación, la contingencia ambiental regresó este martes 10 de marzo, activando un Doble Hoy No Circula para este miércoles 11 por la mala calidad del aire y reduciendo de forma importante el tránsito vehicular. Las medidas especiales estarán aplicando de la siguiente forma en la capital del país y en la Zona Metropolitana.

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?

Todos los autos con engomado color rojo (placas terminadas en 3 o 4)

(placas terminadas en 3 o 4) Todos los autos con holograma de verificación 2 sin importar su engomado

sin importar su engomado Autos con holograma de verificación 1 con placas terminadas en: 1,3,4,5,7 y 9

Vehículos exentos del Doble Hoy no circula, miércoles 11 de marzo:

Autos con engomado con holograma 0 y 00: placas terminadas en 1,2,5,6,7,8,9

Autos con holograma 1: placas terminadas en 2,6 y 8

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito