El Gobierno del EdoMéx ofrece asesoría gratuita para aspirantes a bachillerato

Asesoría gratis a aspirantes a bachillerato

Con el objetivo de facilitar el registro en el proceso de ingreso a Educación Media Superior, el Gobierno del Estado de México ha puesto a disposición de las y los aspirantes de 103 municipios los Centros de Orientación y Atención (COA). En estos espacio los estudiantes y su familia reciben información y acompañamiento gratuito para completar su inscripción.

Los COA, habilitados por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, se encuentran ubicados en preparatorias oficiales de Almoloya de Juárez, Amecameca, Atlacomulco, Nextlalpan, Lerma, Tejupilco, Tenango del Valle, Zinacantepec y Valle de Bravo. En donde el personal capacitado brinda orientación acerca de la oferta educativa disponible, los distintos tipos de bachillerato y las opciones de carreras técnicas que pueden cursar en los planteles públicos del Estado de México.

De igual manera, se ofrece apoyo para que puedan encontrar las escuelas más cercanas a su domicilio y resolver dudas relacionadas con el proceso de registro.

Las y los interesados pueden acudir de lunes a viernes, en un horario de las 9:00 a las 16:00 horas en Almoloya de Juárez, de las 10:00 a las 17:00 horas en Zinacantepec y de las 8:00 a las 15:00 en los demás municipios.

La SECTI hace el recordatorio de que la convocatoria exceptúa a los 22 municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán Texcoco.

De acuerdo con el calendario, las y los aspirantes cuya CURP inicia con las letras A, B, C, D, E o F pueden comenzar su registro del 2 al 10 de marzo; con inicial G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O o P podrán hacerlo del 11 al 18 de marzo; mientras que con las letras Q, R, S, T, U, V, W, X, Y o Z deberán registrarse del 19 al 28 de marzo.

El trámite se realiza en línea por medio del portal https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx/#/inicio. Ahí las y los aspirantes completan su proceso de participación para el ingreso a bachillerato general o tecnológico en planteles públicos participantes. En ese mismo sitio, en el apartado Atención y Soporte, las personas interesadas pueden consultar el listado y ubicación de los COA.