Gobierno capitalino prevé 13 mil millones para programas sociales en 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada anunció que en 2026 la capital destinará más de 13 mil millones de pesos a programas sociales y que su administración enviará al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para blindar el gasto social y garantizar apoyos económicos para niñas y niños de cero a tres años de edad.

Al presentar la política social de su gobierno, la mandataria señaló que este año los distintos programas de transferencias y apoyos alcanzarán a alrededor de 2.5 millones de personas, lo que representa una ampliación significativa respecto a años anteriores.

“En este año 2026, los programas sociales de la Ciudad de México llegarán a 2 millones y medio de personas”, afirmó.

Explicó que la estrategia busca ampliar la cobertura en zonas con mayores niveles de pobreza y consolidar una red de bienestar que acompañe a la población a lo largo de su ciclo de vida.

Según las cifras presentadas por el gobierno capitalino, entre 2018 y 2024 el número de hogares que recibió algún programa social en la ciudad pasó de 674 mil a 1.6 millones, al aumentar la cobertura de 24 a 52 por ciento de las familias.

La mandataria sostuvo que la capital se mantiene como la entidad con mayor proporción de hogares atendidos por programas sociales en el país, por encima del promedio nacional, que ronda el 34 por ciento.

Además, señaló que durante ese mismo periodo alrededor de 850 mil personas salieron de la pobreza en la ciudad, mientras que la pobreza extrema se redujo a menos de la mitad.

Reforma para blindar el gasto social

La jefa del Ejecutivo local anunció la iniciativa de reforma constitucional que el gobierno capitalino prevé presentar para asegurar que el gasto social no disminuya en términos reales de un año a otro.

Explicó que el objetivo es impedir retrocesos en las políticas de bienestar en futuros gobiernos.

“No podemos permitir ningún retroceso en derechos sociales. La única forma de lograr esto a nivel constitucional es blindar el gasto público social”, señaló.

La propuesta también contempla establecer en la Constitución local el derecho de niñas y niños de cero a tres años a recibir un apoyo económico, así como la creación de un sistema público de educación inicial.

La jefa de Gobierno sostuvo que la atención a la primera infancia ha sido históricamente una de las áreas más rezagadas en las políticas públicas.

“Queremos que ningún niño o niña en esta ciudad nazca en pobreza. Que la primera infancia no sea nunca más la primera desigualdad”, expresó.

La iniciativa plantea que el Estado asuma la responsabilidad de construir y operar infraestructura de cuidado y educación para esta etapa, similar a lo que ocurre con el sistema educativo que inicia en el nivel preescolar.

Como parte de esa estrategia, el gobierno capitalino proyecta la construcción de 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil durante el actual sexenio.

Clara Brugada sostuvo que con esta red se busca facilitar el acceso al cuidado infantil y reducir la carga que actualmente recae en las familias, particularmente en las mujeres.

Expansión de programas sociales

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, en 2026 los programas sociales ampliarán su cobertura en distintos grupos de población.

El programa Mercomuna llegará a unas 635 mil familias, mientras que la beca de transporte para estudiantes universitarios se ampliará hasta beneficiar a 200 mil jóvenes.

El programa Desde la Cuna, dirigido a niñas y niños de cero a tres años, alcanzará a 170 mil menores; el Ingreso Ciudadano Universal beneficiará a 155 mil personas de entre 57 y 59 años, y la pensión Hombres Bienestar atenderá a 154 mil adultos de 60 a 64 años.

También se prevé brindar apoyos a 20 mil mujeres embarazadas y a miles de personas cuidadoras que dedican tiempo completo a atender a familiares dependientes.

Brugada indicó que al concluir su administración en 2030 la meta es que al menos 70 por ciento de las familias de la ciudad cuenten con algún programa social.

“Vamos por la construcción de la red de bienestar social más grande del mundo a nivel subnacional”, dijo.

El gobierno capitalino también busca que los apoyos mantengan un carácter progresivo, es decir, que beneficien principalmente a los hogares con menores ingresos.

En ese sentido, el objetivo es alcanzar al 100 por ciento de los hogares ubicados en el quintil más pobre de la ciudad, lo que equivale aproximadamente a medio millón de familias.

Programas educativos y apoyos a estudiantes

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, informó que la dependencia participa con diversos programas sociales dirigidos a estudiantes, entre ellos la beca para universitarios de la Ciudad de México.

Ese apoyo económico, destinado a gastos de transporte y otras necesidades, otorga mil 500 pesos bimestrales y en 2025 benefició a alrededor de 110 mil alumnos. Para 2026, la meta es ampliar el padrón a 200 mil estudiantes.

El funcionario señaló que el programa tiene cobertura en las 16 alcaldías y prioriza a jóvenes que viven en colonias con bajo índice de desarrollo social.

Además, destacó otros apoyos educativos impulsados en la capital, como Mi Beca para Empezar, los programas de uniformes escolares y diversas becas vinculadas con actividades deportivas, culturales y de formación comunitaria.

“Avanzamos en hacer realidad el mínimo vital y en la construcción de una ciudad más humana y menos desigual”, concluyó Clara Brugada.