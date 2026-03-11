Gobierno de Delfina Gómez realiza más de mil obras en escuelas del EdoMéx

En beneficio de más de 843 mil estudiantes en planteles de los 125 municipios de la entidad, el Gobierno del Estado de México ha llevado a cabo, de 2023 a 2025, mil 056 obras en escuelas, como la construcción de aulas y laboratorios, al igual que la rehabilitación y mejora de espacios escolares.

El Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, explicó en que en dichos proyectos se han invertido 2 mil 387 millones de pesos. Y añadió que como parte de la estrategia “2026, El Año de las Obras en EdoMéx” se tienen contempladas acciones que incluyen la construcción de aulas, laboratorios y talleres, así como anexos escolares como bibliotecas, comedores, sanitarios y bardas perimetrales.

Asimismo, para mejorar las condiciones físicas de los planteles. se realizará la renovación de redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias; cambio de pisos y cancelería, trabajos de pintura y herrería.

El titular de la SECTI explicó que los proyectos son el reflejo del compromiso del Gobierno estatal con la transformación de los espacios educativos para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudien en condiciones dignas, seguras y adecuadas para su aprendizaje.

Se realizan bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana, que piensan en los planteles como espacios para hacer comunidad, donde el entorno físico también influye en el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de las y los estudiantes.

Para finalizar, agregó que dichas acciones se fortalecen mediante la estrategia “SECTI en tu comunidad”, la cual permite el contacto directo con las escuelas, recorrer los planteles y atender de manera cercana las necesidades de infraestructura educativa, en cumplimiento de la instrucción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de consolidar una administración más de territorio que de escritorio.