¿Habrá Doble Hoy no Circula este jueves 12 de marzo? Autos que descansan en Edomex y CDMX

Doble Hoy No Circula Este jueves el programa Hoy No Circula no sufre modificaciones por Contingencia Ambiental (Crónica Digital)

Se suspendió la contingencia ambiental. La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México mantiene condiciones que permiten descartar restricciones extraordinarias a la circulación vehicular. A continuación, te decimos cómo opera el programa Hoy No Circula este jueves 12 de enero.

El programa Doble Hoy No Circula no se aplicará y la movilidad operará bajo el esquema regular en la Ciudad de México y el Estado de México.

La mejora en la ventilación atmosférica permitió una mayor dispersión de contaminantes, lo que redujo la concentración de ozono en la región.

¿Qué autos no circulan este jueves 12 de marzo?

Con la ausencia de contingencia ambiental, las restricciones extraordinarias del Doble Hoy No Circula quedan descartadas. El programa ordinario continúa aplicándose en la capital del país y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera este esquema.

Para este jueves 12 de marzo, las restricciones de circulación operan con normalidad para automóviles y motocicletas que cuenten con engomado color verde y terminación de placa 1 y 2, siempre que tengan holograma de verificación 1 o 2. Estos vehículos deben suspender su circulación durante la jornada conforme al calendario regular del programa Hoy No Circula.

La medida forma parte del mecanismo permanente diseñado para controlar las emisiones contaminantes en el Valle de México. Al no existir contingencia ambiental, no se aplican limitaciones adicionales al tránsito vehicular.

Qué vehículos pueden circular este jueves

Con la calidad del aire en niveles que permiten mantener el programa habitual, la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México se desarrolla bajo las condiciones ordinarias del esquema Hoy No Circula.

En este escenario, los vehículos que no se encuentran dentro de la restricción regular, entre ellos los que cuentan con holograma 0 y 00, pueden transitar con normalidad tanto en la Ciudad de México como en la zona conurbada del Estado de México.