Levantan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México FOTO:ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a partir de las 19:00 horas de este miércoles se suspendió la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que las condiciones meteorológicas favorecieron la dispersión de contaminantes en la región.

De acuerdo con el organismo, la decisión se tomó con base en la información más reciente de los modelos de pronóstico, los cuales indican que el sistema anticiclónico que afectó al centro del país desde el inicio de la semana comenzará a perder intensidad.

Las autoridades ambientales señalaron que la cercanía del Frente Frío número 40 permitirá mayor ingreso de humedad, así como vientos provenientes del norte y un descenso en las temperaturas. Estas condiciones favorecerán la ventilación atmosférica y la dispersión de los contaminantes acumulados.

Con ello, se prevé que las concentraciones máximas de ozono se mantengan por debajo de los niveles establecidos para activar una contingencia ambiental.

La suspensión de la medida implica también el levantamiento de las restricciones extraordinarias a la circulación vehicular que se aplicaron durante la contingencia. En ese sentido, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este jueves 12 de marzo.

La Comisión Ambiental indicó que continuará el monitoreo permanente de la calidad del aire en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, a fin de evaluar la evolución de las condiciones meteorológicas y atmosféricas.

Asimismo, se exhortó a la población a mantenerse informada sobre el estado de la calidad del aire a través del índice Aire y Salud disponible en el sitio oficial de monitoreo ambiental y en la aplicación móvil correspondiente.