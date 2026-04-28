“No nos da miedo ir solos en las elecciones”, afirma el PVEM; Brugada pide serenarse

PVEM confirma que no teme ir "solo" en elecciones (Jennifer Garlem)

El dirigente del Partido Verde, Jesús Sesma, aseguró que al partido que lidera no le da miedo ir sin aliados en futuras elecciones, esta declaración se da tras darse a conocer que el legislador se perfila como candidato a la jefatura de Gobierno en las elecciones del 2030. Al respecto, la mandataria local pidió “serenarse” pues está “muy verde, el tiempo”.

Ante medios de comunicación, Sesma negó que haya un rompimiento con Morena y descartó que las declaraciones sobre la preparación de su partido para ir en solitario en las elecciones del 2027 se traten de un amago.

“Tenemos voluntad sí, pero no tenemos miedo… Estamos abiertos a las pláticas, estamos abiertos a platicar con el presidente de Morena, estamos abiertos para construir más con la Cuarta Transformación, estamos abiertos para todo. Estamos abiertos para ir solos si se da el caso. Pero miedo no tenemos”, comentó Sesma, también presidente del Congreso local.

Además, lamentó que el diputado Ángel Augusto Tamariz, de Morena, haya hecho declaraciones sin sentido.

“En una entrevista declaro más o menos, lo voy a parafrasear: ‘Es que están amagando… sí o sí vamos a ir en alianza, el Partido Verde no puede ir solo, es insensato, es una locura’… Una cantidad de cosas que no sé si es bueno para que esté como legislador. Lo que me queda claro es que de temas electorales no tiene idea”, dijo.

Jesús Sesma celebró que ya hay fecha para la reunión de los líderes de los partidos aliados con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, “será el 6 de mayo, y eso nos da mucho gusto”.

Clara Brugada afirma que destape fue “muy verde”

Sobre el destape de Jesús Sesma para la jefatura de Gobierno en el 2030, la jefa de Gobierno Clara Brugada opinó que “está muy verde, el tiempo” y llamó al legislador a concentrarse en los trabajos del Congreso.

“Considero que está muy verde el tiempo; el tiempo. Hay que serenarse, hay que serenarse. Hay que concentrarse en las tareas que tenemos; ése es el llamado.

“Ahorita todos tenemos mucho trabajo que hacer, tanto en el Congreso como en cualquier otra área, y ya después, ya después tenemos que ver”, declaró la mandataria local