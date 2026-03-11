Metro mantiene módulo permanente de apoyo psicológico en estación Juárez de la L3

El Sistema de Transporte Colectivo Metro recordó que mantiene en operación un módulo permanente de atención psicológica del programa Salvemos Vidas en la estación Juárez de la Línea 3, donde se ofrece apoyo emocional gratuito a usuarios y a la población en general.

El espacio se localiza en el primer piso del edificio oriente de la estación, sobre la avenida Balderas número 58, en la colonia Centro, y brinda servicio de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 18:00 horas. En este lugar, personas que atraviesan momentos de tristeza, crisis emocional o depresión pueden recibir orientación por parte de profesionales en salud mental.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo, en caso de que la persona requiera atención especializada, el personal puede canalizarla a instituciones psiquiátricas de primer, segundo o tercer nivel para continuar con su tratamiento.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, señaló que este servicio está abierto a toda la población y forma parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad de México para fortalecer la atención a la salud mental de los usuarios del transporte público.

Datos del organismo indican que, en lo que va de 2026, el programa Salvemos Vidas ha logrado la contención de 14 personas que presentaban situaciones de crisis dentro de instalaciones del Metro. Desde su creación en 2016, el programa ha brindado apoyo emocional en 887 casos.

Además del módulo permanente en la estación Juárez, el programa también cuenta con módulos itinerantes en distintas estaciones de la red. Durante esta semana, uno de ellos fue instalado en la estación Impulsora de la Línea B, donde la atención se brinda de 12:00 a 19:00 horas.

En estos módulos participan especialistas del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, Centros de Integración Juvenil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes ofrecen orientación psicológica y acompañamiento a las personas que lo requieran.