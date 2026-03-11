PAN CDMX inicia capacitaciones rumbo al proceso electoral de 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México anunció el inicio una serie de capacitaciones electorales y territoriales dirigidas a su militancia con el objetivo de fortalecer su estructura política de cara al proceso electoral de 2027.

Durante el arranque de estas actividades, el secretario de Gobierno del PAN capitalino, Miguel Errasti, explicó que las jornadas están dirigidas a integrantes del llamado Sistema PAN en la ciudad, entre ellos dirigentes de comités territoriales, concejales y legisladores locales y federales.

Las capacitaciones buscan reforzar el trabajo territorial del partido mediante recorridos en colonias y visitas domiciliarias para escuchar las demandas de la ciudadanía, dijo el panista

A esta estrategia la denominó “toca-toca”, la cual consiste en acudir casa por casa en distintas zonas de la capital para recabar gestiones y atender problemáticas planteadas por vecinos.

Señaló que la intención es que militantes y representantes del partido informen a la ciudadanía sobre acciones y programas implementados en demarcaciones donde el PAN gobierna o tiene representación legislativa.

Como ejemplo mencionó el programa “Manos a la Olla”, impulsado en la alcaldía Miguel Hidalgo. También señaló que el trabajo territorial se realizará con el apoyo de comités delegacionales en las distintas demarcaciones de la capital.