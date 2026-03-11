Recuperan 750 mil pesos robados a un cuentahabiente en BJ

Detenidos Kristof "N" y Diego Andrés "N". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Kristof “N” y Diego Andrés “N”, sujetos que robaron a un ciudadano de 750 mil pesos que retiró de una sucursal bancaria ubicada en calles de Benito Juárez.

En el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac, la víctima denunció que retiró dinero en efectivo de una sucursal bancaria, cuando se le acercaron dos sujetos, lo amagaron con una pistola y le robaron el efectivo, para después darse a la fuga bordo de una motocicleta de color negro con cubre tanque color blanco.

De inmediato, a través de las cámaras de videovigilancia, ubicaron a los probables responsables cuando circulaban sobre el Circuito Interior y la avenida Jacarandas, donde fueron interceptados sobre el Circuito Interior y la avenida Insurgentes.

Tras marcarles el alto, el copiloto descendió de la motocicleta y comenzó a correr, pero después fue detenido en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

A estos criminales les aseguraron los 750 mil pesos en efectivo y la motocicleta. A los hombres de 22 años y 26 años de edad, quien dijo ser de origen extranjero, fueron puestos a disposicón del Ministerio Público.