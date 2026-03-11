Se mantiene Fase I de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México (Pexels)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que durante la tarde de este miércoles persistieran condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes en el aire.

De acuerdo con el reporte emitido a las 16:00 horas, la decisión se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la región, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y reducir los riesgos a la salud, así como las emisiones que contribuyen a la formación de ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México registró que la calidad del aire se mantuvo en la categoría de “mala” a partir de las 13:00 horas. A las 15:00 horas se reportó una concentración máxima de 146 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en el municipio de Naucalpan.

Las autoridades ambientales explicaron que el deterioro en la calidad del aire está relacionado con la persistencia de un sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país. Este fenómeno ha provocado estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, lo que dificulta la dispersión de contaminantes.

Además, durante el día se registró cielo mayormente despejado y radiación solar intensa sobre el Valle de México, condiciones que favorecen las reacciones químicas que generan ozono a partir de contaminantes precursores. A ello se sumó la presencia de vientos débiles y de dirección variable dentro del valle, lo que contribuyó a la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

La combinación de estos factores meteorológicos ha impedido que los contaminantes se dispersen con rapidez, lo que mantiene niveles elevados de ozono en distintos puntos de la zona metropolitana.

Al respecto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que continuará el seguimiento permanente a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas en la región.

El organismo indicó que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, evaluará el comportamiento de los contaminantes durante las próximas horas.

Se prevé que la siguiente actualización oficial se emita a las 20:00 horas de este miércoles, cuando se informará si las condiciones atmosféricas permiten levantar la contingencia o si las medidas deberán mantenerse vigentes.