Atienden a más de 35 mil mujeres en los 38 Centros LIBRE de Edomex

La secretaria de las Mujeres (SeMujeres), María Esther Rodríguez Hernández, informó que otorgaron 17 mil 724 servicios de atención integral a mujeres en situación de violencia y adicionalmente, 18 mil 294 mujeres han participado en cursos, talleres y pláticas enfocadas a su empoderamiento y autonomía económica.

Los Centros LIBRE se caracterizan por su enfoque en la perspectiva de género y derechos humanos, lo que permite a las mujeres acceder a apoyo de trabajo social, psicológico y jurídico de manera simultánea, promoviendo la autonomía y el liderazgo femenino para reconstruir sus proyectos de vida a través de actividades físicas, artísticas, recreativas, deportivas, de alfabetización, educación continua, así como capacitación para el empleo y desarrollo profesional.

Estos espacios públicos se encuentran en los municipios de Aculco, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Ixtapan de la Sal, Jaltenco, La Paz, Lerma, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, San Mateo Atenco, Tecámac, Temascalcingo, Tenango del Valle, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Valle de Chalco, Villa de Allende, Xalatlaco y Zinacantepec.

La titular de SeMujeres comunicó que se pondrán en marcha los Centros LIBRE en los municipios de Acambay, Santo Tomás y Santiago Tianguistenco, para que ninguna niña, adolescente y mujer se sienta sola, reciba orientación y acompañamiento.

