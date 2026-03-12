Autoridades mexiquenses acuerdan becas para estudios de posgrado en el extranjero

Beca SECIHTI–COMECyT

Ladirectora general de Becas y Apoyos a la Comunidad Científica y Humanística de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Liza Elena Aceves López, y el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT) Estatal, Víctor Daniel Ávila Akerberg, firmaron el convenio para implementar el programa conjunto “Beca SECIHTI–COMECyT”, con el propósito de otorgar becas a 200 profesionistas mexiquenses interesados en realizar estudios de maestría y doctorado en el extranjero.

El programa está a cargo del COMECyT, la cual tendrá una vigencia de hasta 24 meses para maestría, 48 meses para doctorado y hasta 60 meses para doctorado directo.

De acuerdo con lo establecido, la SECIHTI otorgará apoyo económico mensual y seguro médico anual, mientras que el COMECyT brindará hasta 300 mil pesos anuales para gastos de formación, así como un apoyo único de 25 mil pesos para gastos de traslado inicial al país donde se realizarán los estudios.

La Crónica de Hoy 2026