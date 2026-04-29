Morena busca que docentes violentadores sean separados de su cargo

Regreso a clases 2025 (Andrea Murcia Monsivais)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local propuso una reforma para que docentes, que violenten a estudiantes, sean separados de su cargo de forma definitiva o incluso inhabilitados con el fin de proteger a las infancias.

La iniciativa surge debido a las crecientes denuncias ante este tipo de conductas; el legislador promovente, Alberto Vanegas, detalló que su iniciativa también contempla el derecho de audiencia y defensa del personal docente involucrado en las agresiones.

Consideró que es urgente establecer mecanismos que permitan actuar inmediatamente ante las acusaciones en contra de las y los profesores que hayan tenido este tipo de conductas, debido a que los planteles educativos deberían ser espacios seguros para las niñas, los niños y adolescentes.

“Esta iniciativa es meramente preventiva; no busca vulnerar derechos laborales. Busca equilibrarlos con un principio: el interés superior de la niñez. Porque el Estado tiene una obligación clara que es prevenir, proteger y garantizar que ningún niño, niña o adolescente vuelva a estar en riesgo dentro de un aula”, puntualizó.

Vanegas Arenas explicó que su iniciativa pretende incorporar un Artículo 117 Bis a dicha ley para que se establezca la separación preventiva e inmediata del personal docente, cuando exista una denuncia formal en su contra.

Además, con el objetivo de que se garantice en todo momento la presunción de su inocencia y derecho de defensa. Indicó que también se busca reformar los artículos 129 y 130 de la Ley de Educación capitalina, con el objetivo de proteger a los estudiantes de las conductas de violencia, acoso o abuso.

Ello sería con el establecimiento de medidas proporcionales a la gravedad de la conducta, lo que incluye la separación definitiva e inhabilitación cuando exista responsabilidad acreditada del personal docente.

“Esta reforma plantea actuar a tiempo. Actuar antes de que la violencia escale; antes de que haya consecuencias irreparables. Legislar en esta materia es asumir una responsabilidad ética con la niñez de nuestra ciudad”, concluyó el representante popular.