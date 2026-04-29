Metrópoli

El legislador promovente aseguró que se trata de una iniciativa preventiva, que no busca vulnerar los derechos laborales

Morena busca que docentes violentadores sean separados de su cargo

Por Jennifer Garlem
Más de 26 Millones de estudiantes de escuela primaria, preescolar y secundaria regresaron hoy a clase con los nuevos horarios. En la imagen aspectos de la primaria Fray Pedro de Gante y la escuela secundaria Cesar A. Ruiz.
Regreso a clases 2025 (Andrea Murcia Monsivais)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local propuso una reforma para que docentes, que violenten a estudiantes, sean separados de su cargo de forma definitiva o incluso inhabilitados con el fin de proteger a las infancias.

La iniciativa surge debido a las crecientes denuncias ante este tipo de conductas; el legislador promovente, Alberto Vanegas, detalló que su iniciativa también contempla el derecho de audiencia y defensa del personal docente involucrado en las agresiones.

Consideró que es urgente establecer mecanismos que permitan actuar inmediatamente ante las acusaciones en contra de las y los profesores que hayan tenido este tipo de conductas, debido a que los planteles educativos deberían ser espacios seguros para las niñas, los niños y adolescentes.

“Esta iniciativa es meramente preventiva; no busca vulnerar derechos laborales. Busca equilibrarlos con un principio: el interés superior de la niñez. Porque el Estado tiene una obligación clara que es prevenir, proteger y garantizar que ningún niño, niña o adolescente vuelva a estar en riesgo dentro de un aula”, puntualizó.

Vanegas Arenas explicó que su iniciativa pretende incorporar un Artículo 117 Bis a dicha ley para que se establezca la separación preventiva e inmediata del personal docente, cuando exista una denuncia formal en su contra.

Además, con el objetivo de que se garantice en todo momento la presunción de su inocencia y derecho de defensa. Indicó que también se busca reformar los artículos 129 y 130 de la Ley de Educación capitalina, con el objetivo de proteger a los estudiantes de las conductas de violencia, acoso o abuso.

Ello sería con el establecimiento de medidas proporcionales a la gravedad de la conducta, lo que incluye la separación definitiva e inhabilitación cuando exista responsabilidad acreditada del personal docente.

“Esta reforma plantea actuar a tiempo. Actuar antes de que la violencia escale; antes de que haya consecuencias irreparables. Legislar en esta materia es asumir una responsabilidad ética con la niñez de nuestra ciudad”, concluyó el representante popular.

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