Delfina Gómez reconoce labor de mandos militares para fortalecer la seguridad en Edomex

Mesa de Paz

Como un reconocimiento a su destacada labor en favor de la tranquilidad de las y los mexiquenses, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó un reconocimiento al General de Brigada EM, Lucio Vergara Gómez, Comandante de la 37/a Zona Militar y al General de Ala Piloto Aviador EM, José Antonio Sierra Amador, Comandante de la 1/a. Zona Aérea Militar .

El reconcomiendo fue entregado durante la Mesa de Paz que encabeza la gobernadora y es una muestra de agradecimiento al trabajo que realiza el General para fortalecer los niveles de seguridad en el Estado de México.

“La coordinación con las Fuerzas Armadas es esencial para consolidar un Edomex seguro. Les agradecemos su servicio y su labor por la seguridad y paz para los mexiquenses y les deseamos éxito ante sus nuevas encomiendas”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a través de sus redes sociales.

En la Mesa de Paz número 79, participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.