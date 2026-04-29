Pianista mexiquense de 13 años obtiene segundo lugar en concurso internacional en Viena

Mateo Castañeda Caffaratti, pianista de 13 años

Mateo Castañeda Caffaratti, pianista de 13 años originario de Toluca, obtuvo el segundo lugar en la final del Concurso Internacional Juvenil de Piano Elevato Chopin 2026 (Elevato Chopin Junior Competition 2026), celebrada en Viena, Austria.

Actualmente, Mateo estudia en la Escuela de Bellas Artes en Toluca bajo la tutela del maestro Lorenzo Fernández Vázquez. Este año recibió la Beca para el Bienestar por la Permanencia Académica que otorga la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), un estímulo para que continúe su desarrollo escolar y musical.

Castañeda Caffaratti fue el único representante latinoamericano en llegar a la fase final, donde participó junto a pianistas de Alemania, Austria, China, Estados Unidos, Polonia, Suecia y Suiza.

Fue calificado por un jurado que integraba a especialistas de reconocimiento internacional como Dominika María Eska, de Polonia, Andrea Weber, de Alemania y Yuya Nishimoto, de Japón.

Este joven talento refleja la formación artística en la entidad, alineada a los principios de la Nueva Escuela Mexicana que integra el desarrollo cultural y humanista como parte de la educación integral.