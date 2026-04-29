Protección Civil y Bomberos deberán implementar campañas de revisión a tuberías de gas

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

El Congreso de la Ciudad de México ordenó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México implementar campañas de revisión preventiva de tuberías de gas y tanques estacionarios en las unidades habitacionales de las 16 alcaldías capitalinas.

Lo anterior, con la finalidad de evitar accidentes en este rubro y tragedias humanas y debido a que en capital se reportan más de cuatro mil incidentes por fugas al año, lo que significa que los bomberos atiendan en promedio 11 emergencias diarias relacionadas con el gas.

La diputada promovente del punto de acuerdo, la morenista Ana Buendía, explicó que estas campañas de verificación deberán ser periódicas y programadas.

“La prevención es mucho más barata que la reconstrucción e infinitamente más valiosa que el consuelo ante una pérdida humana. Por la seguridad de nuestras familias, por la tranquilidad de quienes viven en departamentos y por el derecho a un hogar seguro”.

La diputada recordó la explosión por acumulación de gas en Coyoacán, que ocurrió el pasado 9 de enero en una unidad habitacional de la zona de Paseos de Taxqueña, por falta de mantenimiento preventivo, lo que dejó cinco heridos y dos mil personas desalojadas.

Señaló que dicha tragedia puso al descubierto el deterioro en la infraestructura de las unidades habitacionales.

“Cuentan con instalaciones hidráulicas y de gas con décadas de antigüedad; tuberías oxidadas; tanques estacionarios que han superado su vida útil, y conexiones improvisadas son una bomba de tiempo que no distingue horarios ni colonias”, señaló.

En ese contexto, resaltó los beneficios del programa “El detector que salva”, puesto en marcha por el Gobierno de la Ciudad, mediante el cual se entregaron diez mil detectores de gas y humo de manera gratuita, principalmente en unidades habitacionales y zonas de alta vulnerabilidad.

“Necesitamos que el Heroico Cuerpo de Bomberos y la SGIRPC tengan el respaldo para entrar a las unidades habitacionales; para revisar los tanques estacionarios que nadie ve; para verificar que las tuberías no estén corroídas, y para asesorar a los vecinos sobre cómo mantener sus instalaciones seguras”, concluyó.