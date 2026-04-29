Cae subdirector de seguridad de Xalatlaco que atacó a su pareja

Detenido Édgar "N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Secretaría de Seguridad estatal detuvieron a Edgar “N”, subdirector de Seguridad Pública del municipio de Xalatlaco, por los delitos de cohecho y contra la salud, y quien además es investigado por agredir a su pareja sentimental.

El pasado 22 de marzo, cuando la víctima intentaba salir de un domicilio ubicado en la colonia La Florida del municipio de Almoloya del Río, Edgar “N” la agredió físicamente.

El ataque fue videograbado y ampliamente difundida en medios de comunicación y redes sociales el pasado 21 de abril, por lo que la Fiscalía inició investigación de oficio por el delito de lesiones.

Como parte de las investigaciones, el pasado 28 de abril, elementos de la Fiscalía con apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal se trasladaron al municipio de Almoloya del Río, para localizar a la víctima de lesiones; al exterior de un inmueble, ubicaron a Edgar “N” quien al ser cuestionado en relación a los hechos ofreció dinero a cambio de no ser investigado.

Durante esta acción, le fue realizada una revisión, en la que le aseguraron envoltorios con narcóticos, por lo que fue detenido por delitos contra la salud y cohecho por lo que fue presentado ante el Agente del Ministerio Público.