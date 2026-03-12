Cortes de agua en Azcapotzalco y GAM: ¿cuándo y qué zonas serán afectadas por los trabajos de mantenimiento?

Cortes de agua en GAM y Azcapotzalco Anunciaron cortes de agua en la alcaldía Azcapotzalco y Gustavo A. Madero por labores de mantenimiento; autoridades de la CDMX solicitan a vecinos de la zona tomar precauciones. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) anunció este jueves 12 de marzo que su personal técnico realizará trabajos de mantenimiento en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, lo que provocará cortes de agua a partir de esta mañana.

De acuerdo con el comunicado, los elementos de SEGIAGUA comenzaron sus trabajos de mantenimiento en ambas zonas a las 10:00 horas de la mañana de este jueves, por lo que recomendó a los vecinos tomar precauciones debido a posibles interrupciones en el suministro de agua.

¿Cuáles son las zonas afectadas por cortes de agua hoy 12 de marzo?

Las actividades de mantenimiento que la Secretaría de Gestión Integral del Agua llevará a cabo a partir de esta mañana se centrarán únicamente en las alcaldías Gustavo A. Madero (GAM) y Azcapotzalco, zonas poniente y oriente respectivamente, lo que ocasionará interrupciones en el suministro de agua durante este jueves y los siguientes días.

Estos cortes de agua se deben a las labores de mantenimiento que emprenderá el personal técnico de SEGIAGUA, quienes realizarán dichas actividades en Avenida Miguel Othón de Mendizábal Oriente y Avenida Central, en la colonia Nueva Industrial Vallejo.

¿Cuánto tiempo durarán los cortes de agua en GAM y Azcapotzalco?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría correspondiente, la interrupción en el suministro de agua iniciará a partir de este jueves 12 de marzo a las 10:00 horas de la mañana, mientras que su reanudación paulatina comenzará a las 11:00 horas del viernes 13 de marzo.

Las autoridades informaron que el servicio quedará completamente restablecido el sábado 14 de marzo a partir de las 10:00 horas, tanto en Gustavo A. Madero como en Azcapotzalco.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de las alcaldías @TuAlcaldiaGAM y @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de SEGIAGUA realizará trabajos de mantenimiento en la Av. Miguel Othón de Mendizábal Ote. y Av. Central, en la colonia Nueva Industrial… pic.twitter.com/yHmnOiCDlB — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) March 12, 2026

A pesar de que no especificaron las colonias exactas que se verán afectadas durante este jueves y parte de mañana viernes, SEGIAGUA informó que los cortes de agua se centrarán principalmente en el poniente de la GAM y el oriente de Azcapotzalco, por lo que recomendaron a vecino de dichos sectores a tomar precauciones.

¿Cómo y dónde pedir una pipa de agua en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que existirán pipas de agua potable como apoyo a las zonas afectadas durante las labores de mantenimiento en Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

En caso de que seas vecino o vecina de los sectores afectados por cortes de agua durante este jueves 12 de marzo y viernes 13 de marzo, podrás solicitar una pipa gratuita a través de la línea *H2O, marcando 426 desde tu teléfono.