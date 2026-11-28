IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que proporcionará información sobre la organización del Proceso Electoral Local Ordinario a las personas visitantes extranjeras interesadas en conocer el desarrollo de los procesos electorales concurrentes 2026-2027.

La convocatoria emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) está dirigida a personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que deseen conocer, presenciar y acompañar las distintas etapas del Proceso Electoral Federal y de los procesos electorales locales concurrentes.

Entre ellas se encuentran representantes de organismos electorales, organizaciones internacionales, instituciones académicas, gobiernos, partidos políticos y asociaciones especializadas en materia político-electoral o derechos humanos.

Como parte de estas actividades, las personas acreditadas podrán solicitar información a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) sobre los procesos electorales de sus respectivas entidades. En la Ciudad de México, el IECM proporcionará información institucional del proceso electoral en la Ciudad de México, mediante los mecanismos establecidos en la convocatoria.

Asimismo, las personas visitantes extranjeras podrán solicitar reuniones informativas para ampliar sus conocimientos sobre los procesos electorales. Los partidos políticos, las agrupaciones, las coaliciones y las candidaturas sin partido podrán exponer sus planteamientos y compartir documentación relacionada con los comicios, conforme a las disposiciones aplicables.

La acreditación estará a cargo del INE y podrá solicitarse hasta el miércoles 26 de mayo de 2027. Entre otros requisitos las personas solicitantes deberán tener nacionalidad distinta a la mexicana, tener al menos 18 años a más tardar el 6 de junio de 2027 y no perseguir fines de lucro.

Una vez aprobada la solicitud, las personas visitantes extranjeras deberán realizar los trámites migratorios aplicables y obtener su gafete de acreditación antes de las 18:00 horas del 5 de junio de 2027.

Durante su estancia, deberán respetar en todo momento las leyes mexicanas vigentes y abstenerse de interferir en las funciones de las autoridades, hacer proselitismo, favorecer o desacreditar candidaturas, alterar la equidad de la contienda o declarar tendencias y resultados electorales.

La convocatoria y el formato de acreditación pueden consultarse en https://ine.mx/personas-visitantes-extranjeras-proceso-electoral-2026-2027/.