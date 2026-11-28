Alcaldesa de Xochimilco solicita presupuesto para 2027

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, solicitó un incremento de 15 por ciento al presupuesto de la demarcación para 2027, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, donde presentó los avances de su administración y las inversiones realizadas en infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

La petición fue cuestionada por legisladores de distintas bancadas, quienes solicitaron justificar el aumento de recursos ante los señalamientos sobre el nivel de ejecución presupuestal, particularmente en obra pública y programas sociales, así como las acciones previstas para atender el deterioro de los canales de Xochimilco.

Durante su exposición, Camacho Bastida informó que el ejercicio presupuestal de la alcaldía alcanzó 80 por ciento y destacó que se destinaron 136 millones de pesos a trabajos de repavimentación, con más de 131 mil metros cuadrados intervenidos.

También reportó una inversión de 91 millones de pesos para rehabilitación de drenaje, cerca de 30 millones en infraestructura educativa y 90 millones para espacios deportivos, recreativos y públicos.

En materia hidráulica, la alcaldesa señaló que se rehabilitaron más de siete mil metros de redes de agua potable y se distribuyeron 268 mil metros cúbicos de agua mediante pipas, además de destinar 10 millones de pesos a la limpieza de canales.

En infraestructura turística y deportiva, mencionó la rehabilitación de siete embarcaderos y ocho deportivos, mientras que en materia social resaltó un incremento de 175 por ciento en los programas dirigidos a la población de la demarcación.

Respecto a seguridad, informó que se invirtieron 20 millones de pesos y destacó los avances del programa “Nadie es Irregular”, mediante el cual se busca brindar certeza jurídica a más de 40 mil habitantes de asentamientos humanos.

Cuestionan incremento y ejercicio presupuestal

Durante la ronda de intervenciones, el diputado del PVEM, Manuel Talayero, cuestionó el nivel de ejecución presupuestal de Xochimilco, particularmente en los rubros de obra pública y programas sociales, además de señalar inconsistencias en las cifras reportadas.

El legislador pidió aclarar el destino de los recursos, las fechas de conclusión y entrega de obras, así como las diferencias entre los montos presupuestados y los efectivamente ejercidos.

El diputado Javier Ramos, también del Verde, cuestionó la solicitud de un incremento de 15 por ciento para 2027 y pidió a la alcaldesa explicar de qué manera los recursos adicionales se traducirían en mejores servicios públicos.

Además, solicitó precisar las metas para la recuperación de los canales y las acciones que se implementarán para combatir el lirio acuático, uno de los problemas ambientales que enfrenta la zona lacustre.

Desde el PAN, la diputada Daniela Álvarez Camacho planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Congreso y la alcaldía para transparentar el uso de los recursos y garantizar un incremento presupuestal que responda a las necesidades de la población.

Entre las demandas ciudadanas que expuso mencionó problemas de bacheo, alumbrado público, poda de árboles, seguridad, abastecimiento de agua, drenaje, limpieza de canales y mantenimiento de áreas verdes.

A su vez, el diputado panista Andrés Sánchez Miranda cuestionó las condiciones de la imagen urbana de Xochimilco y propuso destinar recursos al mejoramiento de bardas para retirar propaganda electoral. También pidió conocer las estrategias de la alcaldía para combatir la inseguridad.

Agua, canales y asentamientos irregulares, entre los pendientes

Los problemas relacionados con el agua y la conservación ambiental también estuvieron presentes en la comparecencia.

El diputado del PT, Ernesto Villarreal Cantú, respaldó la posibilidad de que Xochimilco cuente con mayores recursos para atender sus necesidades y proteger el suelo de conservación, pero pidió información sobre los avances para resolver las inundaciones y las descargas de aguas residuales en San Gregorio Atlapulco.

Por parte de Morena, la diputada Judith Vanegas Tapia destacó la importancia ambiental de Xochimilco para la Ciudad de México y la necesidad de preservar el suelo de conservación, así como mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan en el campo.

La legisladora Valeria Cruz Flores también señaló que el presupuesto público debe contribuir a reducir desigualdades y atender los rezagos de infraestructura, servicios públicos, bienestar social y protección ambiental.

En tanto, el diputado Alejandro Carbajal González propuso gestionar un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para impulsar el rescate de la zona chinampera y la conservación del ajolote.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, manifestó su preocupación por los pendientes de la demarcación a dos años del inicio de la administración de Camacho Bastida; recordó que habitantes de Xochimilco promovieron un procedimiento de revocación de mandato, aunque no alcanzaron el porcentaje requerido por la ley para continuar con el proceso.