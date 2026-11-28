Alcaldesa de Tlalpan solicita presupuesto 2027

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 10 por ciento al presupuesto de la demarcación para 2027, con el propósito de fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos y ampliar las obras de repavimentación y bacheo.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como parte del análisis del Paquete Económico, informó que la alcaldía registra un avance presupuestal de 94.22 por ciento, al haber ejercido dos mil 386 millones de pesos y comprometido otros mil 43 millones correspondientes a 2026.

Entre los resultados, destacó una reducción de 13.2 por ciento en los delitos de alto impacto, así como el fortalecimiento del parque vehicular de seguridad, que pasó de seis a 53 unidades. También reportó una inversión superior a 227 millones de pesos para policías de seguridad pública.

En servicios urbanos, señaló que durante los primeros dos años de su administración se instalaron cuatro mil 841 luminarias, cifra superior a las cuatro mil 411 colocadas durante los tres años del gobierno anterior.

En materia de agua y drenaje, indicó que se destinaron más de 102 millones de pesos a infraestructura hidráulica y que la reparación de fugas pasó de tres mil 157 en 2024 a seis mil 200 en 2026.

La alcaldesa también informó que los ingresos autogenerados aumentaron de 60.6 millones de pesos en 2024 a 76 millones en 2026, un crecimiento superior a 25 por ciento.

Para el próximo ejercicio fiscal, Tlalpan prevé destinar 250 millones de pesos a repavimentación y bacheo, frente a los 210 millones asignados en 2026.

Osorio señaló que el aumento presupuestal permitirá dar continuidad a estas acciones, así como a la protección ambiental y al programa de regularización de asentamientos humanos.

Durante la mesa de trabajo, legisladores del PAN cuestionaron el estado de las vialidades, el drenaje, las coladeras y los socavones en Coapa, además de señalar un subejercicio de 50 millones de pesos; también solicitaron información sobre el mantenimiento de banquetas y la atención de fugas de agua.

Por su parte, representantes de Morena, PVEM, PT y PRD reconocieron distintas acciones de la administración, aunque plantearon preguntas sobre infraestructura educativa, espacios públicos, ingresos autogenerados y atención a asentamientos humanos irregulares. También se solicitó conocer las medidas de seguridad previstas para la zona del Ajusco.

La presidenta de la Comisión, Valentina Batres Guadarrama, señaló que estas comparecencias permiten conocer el destino de los recursos públicos y las necesidades presupuestales de las alcaldías.