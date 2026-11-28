La alcaldía Coyoacán proyecta ejercer 3 mil 912 millones 380 mil 698 pesos durante 2027,

La alcaldía Coyoacán proyecta ejercer 3 mil 912 millones 380 mil 698 pesos durante 2027, lo que representa un incremento nominal de 4 por ciento respecto al presupuesto original de este año; entre los principales rubros de gasto se encuentran seguridad, servicios públicos e infraestructura urbana.

El proyecto de presupuesto de egresos fue aprobado por el Concejo de la demarcación durante su sexta sesión extraordinaria, encabezada por el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, con 12 votos y el respaldo prácticamente unánime de sus integrantes.

De acuerdo con la propuesta presentada por la Dirección General de Administración y Finanzas, el incremento equivale a 150 millones 476 mil 179 pesos adicionales para el próximo ejercicio fiscal, recursos con los que se busca dar continuidad a los servicios públicos y a las acciones de infraestructura en colonias, pueblos y barrios de la demarcación.

Entre las asignaciones previstas destaca una partida de 200 millones de pesos para el servicio de vigilancia, destinada a contribuir a las condiciones de seguridad y a la protección de instalaciones, espacios y bienes públicos.

En materia de servicios urbanos, la alcaldía contempla aproximadamente 296.5 millones de pesos para el suministro de energía eléctrica, recurso que permitirá cubrir el funcionamiento de instalaciones y equipamientos, así como mantener el alumbrado público.

Otro de los rubros considerados en el proyecto es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), al que se destinarán 94 millones 96 mil 422 pesos. Estos recursos podrán utilizarse, conforme a la normativa aplicable, en obras de agua potable, drenaje, alcantarillado, urbanización y mejoramiento de infraestructura básica.

Durante la presentación del presupuesto, la directora general de Administración y Finanzas, Maricarmen Hernández, explicó que la propuesta busca mantener la operación de los servicios públicos, atender las obligaciones institucionales y fortalecer las acciones relacionadas con el desarrollo social y económico de Coyoacán.

Por su parte, el alcalde Giovani Gutiérrez señaló que los recursos permitirán dar continuidad a los trabajos realizados durante su administración, entre ellos obras en mercados, deportivos y albercas, así como repavimentación y mejoramiento del alumbrado público.

“Construimos un proyecto que prioriza los temas más trascendentes en la demarcación. Hemos construido un legado que está a la vista y en ello vamos a seguir concentrando los esfuerzos”, expresó durante la sesión.

También sostuvo que el ejercicio de los recursos deberá realizarse bajo criterios de responsabilidad, transparencia y eficiencia.

En la discusión del proyecto participaron los concejales Lino Reyes Camargo, Fernanda Moreno Salas y Fabiola Ovando Luna, quienes se pronunciaron a favor de la propuesta presupuestal.

Con la aprobación del Concejo, el proyecto de egresos para 2027 continuará el proceso correspondiente para la asignación de recursos a la alcaldía.