Movilizaciones hoy 28 de noviembre en CDMX Calles afectadas, horarios y alternativas viales (Pexels)

La Ciudad de México será el escenario de distintas actividades y movilizaciones durante este sábado 28 de noviembre que podrían afectar la circulación tanto de los peatones como de los automóviles.

Además, como inicio de los festejos decembrinos, el día de hoy habrá un desfile navideño que afectará la movilización sobre Paseo de la Reforma y sus alrededores. Conoce la agenda citadina para que tomes las debidas precauciones.

¿Qué bloqueos y cierres viales hay hoy 28 de noviembre en la CDMX?

Este sábado 28 de noviembre en la CDMX habrá distintas actividades que dificultarán la movilidad para las personas y los conductores, sobre todo porque se realizará el Bolo Fest 2026 de Liverpool, el cual iniciará desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

Por otro lado, durante la noche habrá distintos conciertos que afectarán el tráfico en la alcaldía Iztacalco, como el Coca Cola Flow Fest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el concierto de Katseye en el Palacio de los Deportes. Mientras que la alcaldía Coyoacán albergará el partido de América vs. Monterrey en el Estadio Banorte.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la CDMX tendrá los siguientes eventos que podrían afectar la movilización en la capital:

Al menos 4 concentraciones ciudadanas.

1 rodada de motociclistas.

6 rodadas ciclistas.

24 eventos de esparcimiento.

A su vez, las autoridades recomiendan a los conductores prever el programa Hoy No Circula sabatino, el cual opera desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, para que tomen sus precauciones.

Alternativas viales para evitar los bloqueos en la CDMX

La SSC-CDMX ha dado las siguientes alternativas viales para los eventos de este sábado:

Evento Bolo Fest

Eje 1 Norte.

Circuito Interior.

Av. Chapultepec.

Av. Dr. Río de la Loza.

Av. Arcos de Belén.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Evento Palacio de los Deportes y Autódromo Hermanos Rodríguez

Calzada Ignacio Zaragoza.

Eje 4 Oriente Canal Río de Churubusco.

Av. Té.

Eje 3 Oriente Av. Fco. del Paso y Troncoso

Evento Estadio Banorte

Srta. Úrsula.

Sto. Tomás.

Viaducto Tlalpan.

Anillo Periférico.

Evento Pepsi Center