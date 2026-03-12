Desde la Cuna 2026 CDMX: ¿Se tiene que renovar la tarjeta para recibir el pago? (Pixels)

El programa Desde la Cuna 2026 en la Ciudad de México genera dudas entre las familias beneficiarias, especialmente sobre el pago del apoyo económico destinado a niñas y niños de 0 a 3 años.

En los últimos días, autoridades capitalinas informaron sobre un proceso de renovación de tarjetas, lo que ha provocado preguntas sobre si este trámite es obligatorio para seguir recibiendo el recurso.

¿Se tiene que renovar la tarjeta para recibir el pago?

Sí. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que los beneficiarios del programa Desde la Cuna deberán realizar la renovación de su tarjeta para poder recibir los próximos depósitos del apoyo económico.

El cambio se debe a ajustes en el sistema de dispersión de pagos y a fallas detectadas en algunas tarjetas anteriores. Por esta razón, se implementó un proceso de sustitución que permitirá a las familias seguir recibiendo el apoyo sin interrupciones.

Cuándo se debe renovar la tarjeta del programa

El proceso de renovación se llevará a cabo del 14 al 18 de marzo de 2026, en módulos habilitados por el Gobierno de la Ciudad de México. El trámite se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del menor beneficiario.

Las autoridades pidieron a las familias respetar el calendario establecido para evitar filas o retrasos. El horario de atención será de 10:00 a 17:00 horas en los módulos designados para cada alcaldía.

Qué documentos se necesitan para el trámite

Para realizar la renovación de la tarjeta del programa Desde la Cuna, los tutores deberán presentar algunos documentos básicos que permitan confirmar la identidad del beneficiario.

Entre los requisitos se encuentran una identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, así como el acta de nacimiento del menor inscrito en el programa, tanto en original como en copia.

Desde la Cuna 2026 CDMX: ¿en qué consiste el programa?

Este programa social entrega un apoyo económico bimestral a familias con menores de edad en la primera infancia, con el objetivo de fortalecer su bienestar y garantizar mejores condiciones durante sus primeros años de vida.

Ante las recientes actualizaciones en el sistema de pago, es importante conocer qué deben hacer los beneficiarios para no perder el depósito correspondiente.

De cuánto es el apoyo del programa Desde la Cuna

El programa social Desde la Cuna otorga un apoyo económico de 1,200 pesos bimestrales a las familias con niñas y niños de entre 0 y 3 años en la Ciudad de México.

Este recurso busca apoyar a los hogares durante la primera etapa del desarrollo infantil, ayudando a cubrir gastos básicos relacionados con alimentación, salud y bienestar de los menores.

Qué pasa si no se cambia la tarjeta

Las autoridades capitalinas señalaron que la nueva tarjeta será necesaria para recibir los siguientes depósitos del programa, por lo que es importante acudir al proceso de renovación dentro de las fechas establecidas.

En caso de no realizar el trámite, los beneficiarios podrían tener dificultades para recibir el pago correspondiente a los siguientes bimestres, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales y completar el proceso a tiempo.