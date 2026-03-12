Emiten convocatoria para obtener la declaratoria de “Pueblo con Encanto” en Edomex

Convocatoria "Pueblo con Encanto" Edomex

La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, emitió la convocatoria para obtener la declaratoria de “Pueblo con Encanto”, con el propósito de reconocer a las localidades que han preservado su autenticidad y patrimonio al integrar la riqueza cultural y artesanal como pilares de su identidad.

Los municipios interesados deberán llenar y enviar el formulario disponible en https://cultura.edomex.gob.mx/antes del 23 de marzo, en el que manifestarán su intención de participar en el proceso.

Para ello, los interesados deberán integrar un expediente con un inventario de sus atractivos turísticos que incluya arquitectura, gastronomía tradicional, tradiciones y festivales, productos turísticos y producción artesanal, así como el referente turístico que distinga a la localidad.

La recepción de expedientes físicos y digitales será hasta el 7 de abril de 2026, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Turístico Sostenible, ubicadas en Boulevard Miguel Alemán Valdés número 175, colonia San Pedro Totoltepec, Código Postal 50226, en Toluca.

En la actualidad, 25 municipios de la entidad cuentan con la declaratoria de “Pueblo con Encanto”, lo que coloca al estado como la única en el país que cuenta con un programa estatal de esta naturaleza.

