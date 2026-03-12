En Edomex, baja incidencia en extorsión en los últimos ocho años

Operación Liberación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que en enero y febrero del presente año, fue el bimestre que reportó menor incidencia de este ilícito desde 2019, como resultado de la estrategia nacional contra la extorsión.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los primeros dos meses de este año registraron un total de 231 casos, en comparación a los 306 reportados en 2019.

En el informe, la dependencia explicó que la entidad mantiene una tendencia a la baja en este delito, al cerrar 2025 con una disminución del 37 por ciento en comparación con 2024, derivado de las acciones impulsadas por los tres órdenes de gobierno y de la operación “Liberación”, realizada el 21 de julio pasado en 14 municipios.

El gobierno estatal hizo un llamado a la población a denunciar a la Línea Nacional 089 cualquier intento de fraude o extorsión, así como a evitar realizar depósitos o transferencias ante llamadas sospechosas.