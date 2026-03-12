Pescado barato en Cuaresma 2026: Profeco detecta opciones por menos de 100 pesos el kilo en La Nueva Viga

Con la llegada de la Cuaresma 2026, el consumo de pescados y mariscos se dispara en los hogares mexicanos. Para evitar abusos y ayudar a que las familias encuentren opciones accesibles, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo de precios en el mercado de La Nueva Viga, uno de los centros de distribución de productos del mar más importantes del país.

Este operativo forma parte del programa de vigilancia que la dependencia activa cada año durante la temporada previa a Semana Santa, cuando el aumento en la demanda puede provocar variaciones en los precios.

De acuerdo con el reporte oficial, se identificaron diversas especies de pescado que se venden por menos de 100 pesos el kilo, lo que representa una alternativa económica para quienes buscan mantener la tradición culinaria sin golpear demasiado el bolsillo.

Los pescados más baratos que puedes encontrar en México

El monitoreo de Profeco incluye el seguimiento de más de 100 variedades de pescados y mariscos en mercados y supermercados del país. Entre las especies que mantienen precios accesibles destacan varias que son comunes en la cocina mexicana.

Pescados económicos detectados por Profeco

Entre los productos del mar con precios promedio accesibles durante esta temporada se encuentran:

Lisa : alrededor de 59 pesos por kilo

: alrededor de 59 pesos por kilo Jurel : cerca de 69 pesos por kilo

: cerca de 69 pesos por kilo Bandera : aproximadamente 79 pesos por kilo

: aproximadamente 79 pesos por kilo Carpa : cerca de 80 pesos por kilo

: cerca de 80 pesos por kilo Bagre : alrededor de 87 pesos por kilo

: alrededor de 87 pesos por kilo Curvina : cerca de 98 pesos por kilo

: cerca de 98 pesos por kilo Mojarra: ligeramente arriba de los 100 pesos por kilo en algunos puntos de venta

Estas variedades suelen ser recomendadas por su equilibrio entre precio, sabor y valor nutricional, ya que aportan proteínas y ácidos grasos como el omega-3, esenciales para una alimentación equilibrada.

La Nueva Viga, el gigante de los mariscos en México

El monitoreo se realizó en La Nueva Viga, un mercado ubicado en la Ciudad de México que funciona como el corazón del comercio de pescados y mariscos en el país.

Este centro de abasto es considerado el mercado de mariscos más grande de México y uno de los más importantes del mundo, con un movimiento diario de aproximadamente 1,500 toneladas de productos del mar que abastecen principalmente al Valle de México y a diversas regiones del país.

Gracias a su tamaño y volumen de comercialización, este mercado suele ofrecer precios más competitivos que los supermercados, lo que lo convierte en un punto clave para compradores mayoristas, restaurantes y consumidores que buscan mejores ofertas.

Consejos para comprar pescado fresco y al mejor precio

Para aprovechar las ofertas durante la Cuaresma 2026, especialistas sugieren seguir algunas recomendaciones básicas al momento de comprar pescado:

Señales de frescura que debes revisar

Ojos brillantes y salientes

Agallas rojizas o rosadas

Olor fresco y no intenso

Carne firme que no se hunda al presionarla

También se recomienda revisar que el producto se mantenga sobre hielo y que los establecimientos cuenten con condiciones adecuadas de higiene.