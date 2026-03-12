Realizan trabajos de mejora en transbordo de Garibaldi/Lagunilla a Bellas Artes

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realiza trabajos de reparación y renovación en el transbordo que conecta la estación Garibaldi/Lagunilla con Bellas Artes, uno de los pasos más utilizados por los usuarios que se trasladan diariamente por el Centro de la Ciudad de México. Estas labores buscan mejorar las condiciones de la infraestructura y garantizar mayor seguridad para las miles de personas que utilizan este punto de conexión entre líneas.

Actualmente, cuadrillas de trabajadores realizan la sustitución de losetas y adecuaciones en el pasillo que conecta ambas estaciones. Las labores incluyen la demolición de partes del piso para renovar el material y reforzar la superficie por donde diariamente caminan cientos de usuarios que realizan el transbordo.

Durante un recorrido por el lugar se pudo observar que, debido a las obras, la circulación se ha reducido temporalmente a un solo carril peatonal. A pesar de ello, los usuarios continúan avanzando de manera ordenada por el espacio disponible mientras el personal trabaja en la rehabilitación del pasillo.

El ambiente dentro del transbordo refleja la intensidad de los trabajos. El ruido constante de las herramientas se escucha mientras los trabajadores rompen la loseta para realizar los cambios necesarios, además de que el polvo generado por las labores forma parte del proceso de renovación de esta área del Metro. Sin embargo, estas acciones forman parte de los trabajos necesarios para mantener en buenas condiciones la infraestructura del sistema de transporte.

Este transbordo es uno de los más concurridos de la red debido a su ubicación estratégica en el Centro Histórico. La estación Bellas Artes conecta la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, con la Línea 8, que va de Garibaldi/Lagunilla a Constitución de 1917. Gracias a esta conexión, miles de personas lo utilizan todos los días para llegar a sus centros de trabajo, escuelas o actividades comerciales.

La importancia de esta estación también se debe a su cercanía con uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital, el Palacio de Bellas Artes, así como a su proximidad con calles comerciales y puntos turísticos del Centro Histórico.

Las labores de mantenimiento no son nuevas en esta zona. Tan solo unos meses atrás, en este mismo transbordo se realizaron trabajos de mantenimiento en las escaleras eléctricas, lo que permitió mejorar el acceso de los usuarios que ingresan o salen de la estación. Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación del Metro para garantizar que las instalaciones continúen funcionando de manera segura y eficiente.

El constante flujo de personas en esta estación hace necesario realizar intervenciones periódicas en su infraestructura. Con el paso del tiempo, el desgaste natural de pisos, escaleras y pasillos obliga a que se lleven a cabo reparaciones que permitan mantener el buen estado de las instalaciones.

A pesar de que las obras implican ajustes temporales en la circulación de los usuarios, estas acciones buscan fortalecer el servicio del Metro, considerado uno de los principales medios de transporte público en la Ciudad de México.

De esta manera, el STC Metro continúa realizando trabajos de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de la red, con el objetivo de mejorar la experiencia de traslado de millones de personas que diariamente utilizan este sistema para moverse por la capital del país.