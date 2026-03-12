SEDEMA realizará Reciclatrón en el Papalote Museo del Niño y el Casco de Santo Tomás

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México colocó en diferentes puntos de la CDMX pancartas anunciando nuevas jornadas del programa “Reciclatrón” durante el mes de marzo, con el objetivo de fomentar el reciclaje adecuado de residuos electrónicos y promover una cultura ambiental entre la ciudadanía. Esta iniciativa se llevará a cabo en dos sedes importantes de la capital: el Papalote Museo del Niño y el Casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

De acuerdo con la dependencia capitalina, las primeras jornadas se realizarán los días 13 y 14 de marzo en el Papalote Museo del Niño, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Posteriormente, el programa continuará los días 20 y 21 de marzo en el Casco de Santo Tomás del IPN. En ambos casos, el horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

El Reciclatrón es un programa que se realiza de manera itinerante en diferentes zonas de la ciudad y tiene como finalidad recolectar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que muchas veces terminan en la basura común o en tiraderos clandestinos. Estos residuos pueden representar un riesgo para el medio ambiente si no se manejan de forma adecuada, debido a los materiales que contienen.

A través de estas jornadas, las autoridades buscan que tanto ciudadanos como empresas adopten el hábito de separar sus aparatos electrónicos en desuso y llevarlos a centros de acopio especializados. De esta forma, los componentes pueden ser reciclados y reutilizados en la fabricación de nuevos productos, lo que ayuda a aprovechar recursos y a reducir el impacto ambiental.

Entre los residuos que se pueden llevar al Reciclatrón se encuentran computadoras, monitores, impresoras, celulares, consolas de videojuegos, cables, cargadores, televisores y otros equipos electrónicos. También se aceptan electrodomésticos pequeños como licuadoras, cafeteras, aspiradoras y planchas, así como pilas y baterías.

Los materiales recuperados en estas jornadas incluyen aluminio, cobre, plástico, fierro y vidrio, además de diferentes componentes electrónicos que pueden ser procesados para su reciclaje. Este proceso permite evitar que sustancias contaminantes lleguen al suelo o al agua, además de contribuir al aprovechamiento de materiales que aún pueden tener una segunda vida útil.

Según datos de la propia SEDEMA, el programa Reciclatrón ha tenido resultados importantes a lo largo de sus distintas ediciones. En más de 150 jornadas realizadas, se han recolectado miles de toneladas de residuos electrónicos, lo que representa un avance significativo en la gestión responsable de este tipo de desechos en la Ciudad de México.

Además de su función de acopio, estas jornadas también buscan sensibilizar a la población sobre la cantidad de basura tecnológica que se genera actualmente y la importancia de adoptar hábitos de consumo más responsables. Con este tipo de acciones se pretende fomentar la educación ambiental y fortalecer la participación ciudadana en el cuidado del entorno.