Autoridades del Edomex invierten 20.5 mdp en escuelas de Amecameca

Entrega de mobiliario escolar en Amecameca, Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, entregó a 5 mil 506 estudiantes mobiliario escolar para 26 planteles del nivel básico y media superior del municipio de Amecameca, con una inversión superior a 20.5 millones de pesos.

“Como gobierno estatal en temas de movilidad, seguridad, salud, campo, desarrollo urbano, desarrollo económico e infraestructura, en todo territorio estatal queremos establecer este año como el “Año de las Obras para el Estado de México”, declaró Gómez Álvarez.

Durante el evento realizado en la Escuela Preparatoria Anexa a la Normal de Amecameca, la funcionaria estatal explicó que se realizaron obras de infraestructura como la instalación de un sistema captador de agua pluvial, la construcción de techumbres e impermeabilización de edificios escolares. Además, los apoyos incluyen sillas, pupitres, juegos didácticos, material para educación física e instrumentos de bandas de guerra; así como mobiliario para docentes.

Además, la gobernadora estatal informó que durante su administración, en el municipio de Amecameca se han invertido más de 33.1 millones de pesos en becas, obras, equipamiento y material educativo.

Por último, Delfina Gómez dirigió un mensaje a estudiantes y docentes, en el que destacó el papel de la educación en el desarrollo de la entidad y alentó a las y los jóvenes a continuar su preparación académica.

La Crónica de Hoy 2026