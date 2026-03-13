Autoridades mexiquenses recibirán solicitudes para insumos y comercialización del campo

Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo 2026 Edomex

El gobierno del Estado de México anunció la primera convocatoria de los programas “Transformando el Campo y Por el Rescate del Campo 2026″; del 18 al 23 de marzo, abrirán ventanillas las delegaciones regionales de la Secretaría del Campo (SeCampo) para recibir solicitudes.

La titular de la SeCampo, María Eugenia Rojano Valdés, informó que la inscripción a dichos programas se dividirá en dos etapas: la primera inicia esta semana y la segunda se abrirá en mayo.

En la primera etapa, productoras y productores podrán solicitar, a través del dicho programa, apoyos para la adquisición de insumos como semillas, fertilizantes, plásticos, acolchados, alimento para ganado, cemento para revestimiento de canales, motobombas, poliductos y geomembranas para obras de captación de agua.

En cambio, el programa “Por el Rescate del Campo”, la convocatoria estará dirigida a proyectos de comercialización, es decir, a productores que cuentan con una empresa o que transforman parte de su producción y requieren fortalecer la venta de sus productos mediante paquetes de apoyo para su comercialización.

Rojano Valdés explicó que en el mes de mayo se publicarán nuevas convocatorias de ambos programas. En el caso de “Transformando el Campo”, se contemplarán apoyos para maquinaria pesada, tractores e implementos agrícolas como sembradoras y subsuelos.

La dependencia estatal mencionó que las y los interesados pueden consultar las Reglas de Operación de los programas en la página oficial http://secampo.edomex.gob.mx/reglas-operacion así como las redes sociales de Facebook como Secretaría del Campo y en X como @CampoEdomex.

La Crónica de Hoy 2026