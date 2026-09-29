¿Qué pasó en la Friki Plaza? Reporte del operativo en Eje Central (Rogelio Morales Ponce)

La tarde del 29 de octubre se realizó un operativo en la Friki Plaza en Eje Central, durante el proceso se mantuvo cerrada la vía lo que generó problemas en el tráfico vehicular. Actualmente el camino ya se encuentra libre para transitar.

El operativo realizado el inmueble localizado en el número 9 de Eje Centra Lázaro Cárdenas en la alcaldía Cuauhtémoc estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

¿Qué paso operativo de la Friki Plaza?

Elementos de la Policía Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con personal de la Secretaría de Marina arribaron al lugar para realizar un operativo, se sospecha que se realizó con el objetivo de eliminar los videojuegos apócrifos que se vendían en el lugar.

Hasta el momento no hay información que confirme qué tipo de artículos fueron decomisados de los establecimientos; asimismo, en redes se compartieron imágenes de bolsas de distintos tamaños y contenido con el señalamiento “mercancía asegurada”.

¿Qué artículos se vende dentro de la Friki Plaza?

La Friki Plaza es un lugar donde se concentran diferentes artículos de la cultura geek, además de mercancía otaku, de k-pop, videojuegos, entre otros.

Asimismo, puedes encontrar alimentos, ropa para realizar cosplay y actividades recreativas que se organizan en el lugar, que llegan a contar con la participación de figuras de la industria geek como actores de doblaje.

También existen distintos locales de la Friki Plaza en Chihuahua, Toluca, Coacalco, Cuernavaca, Acapulco, Monterrey y Nicolás Romero.

¿La Friki Plaza está incumpliendo alguna ley?

Algunos de los productos que llegan a vender no son originales por lo que de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor sí estaría incumpliendo ciertos artículos.