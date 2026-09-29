Realizan mantenimiento en el Barrio Chino

Trabajos Los trabajos se realizaron en el perímetro comprendido por las calles Dolores, Independencia y Artículo 123. (Especial)

Más de nueve mil metros cuadrados del Barrio Chino fueron intervenidos en una jornada de recuperación y mantenimiento coordinada por la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía Cuauhtémoc, a iniciativa del Consejo de la Agenda 2030 de la demarcación.

En esta acción participaron la alcaldía Cuauhtémoc, la autoridad del Centro Histórico y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías de Bienestar e Igualdad Social y Obras y Servicios, la Comisión Federal de Electricidad y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

Los trabajos se realizaron en el perímetro comprendido por las calles Dolores, Independencia y Artículo 123, donde personal de distintas instituciones llevó a cabo labores de barrido manual, pintura, mantenimiento de mobiliario urbano, retiro de grafiti, poda de árboles, atención de jardineras y revisión del alumbrado público.

También se atendieron elementos representativos del Barrio Chino, entre ellos el Paifang ubicado en avenida Juárez y calle Dolores; el arco tradicional de Plaza Santos Degollado; los Leones Chinos de Dolores e Independencia; los Ideogramas Chinos de Dolores y Artículo 123, y el Arco Puerta Luna, ubicado en Dolores y Ayuntamiento.

Las labores continuaron por la noche con un lavado nocturno en la zona, en la atención al espacio público que diariamente recibe a habitantes, trabajadores, comerciates y visitantes.