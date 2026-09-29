De Indios Verdes a Universidad: así fue la construcción de la Línea 3 del Metro que será renovada

Metro Línea 3 Metro Ciudad de México. (CUARTOSCURO/Rogelio Morales Ponce)

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México es una de las más antiguas de la red y también una de las más transitadas, al ser una de las principales conexiones entre el norte y el sur de la capital. Fue inaugurada en noviembre de 1970, cuando comenzó a operar el primer tramo, de Tlatelolco a Hospital General, con siete estaciones y una longitud de 5.44 kilómetros.

Ocho años después, el 25 de agosto de 1978, la línea tuvo su primera ampliación, con una estación más entre la entonces terminal Tlatelolco y La Raza, en un tramo de 1.3 kilómetros.

Para 1979, la Línea 3, identificada por su color verde olivo, continuó extendiéndose hacia el norte con la construcción de tres estaciones más: Potrero, Deportivo 18 de Marzo (antes Basílica) e Indios Verdes. Con ello, la línea amplió su cobertura hacia esta zona de la capital.

En 1980 comenzaron las ampliaciones hacia el sur. El 7 de junio se inauguró el tramo de Hospital General a Centro Médico, con lo que la Línea 3 alcanzó 12.554 kilómetros acumulados.

Ese mismo año, el 25 de agosto, entró en operación el tramo de Centro Médico a Zapata, que incorporó las estaciones Etiopía, Eugenia, División del Norte y Zapata, ampliando la línea a 17 kilómetros acumulados de recorrido.

La última ampliación llegó tres años después. El 30 de agosto de 1983 se inauguró el tramo de Zapata a Universidad, con 6.551 kilómetros adicionales, conectando la línea con Ciudad Universitaria.

Con esta ampliación, la Línea 3 alcanzó su recorrido actual, de Indios Verdes a Universidad, con 23.609 kilómetros en operación. Desde entonces, se mantiene como uno de los principales ejes de movilidad de la capital, con 21 estaciones y conexiones con otras líneas de la red.

Después de 43 años de su última ampliación, la Línea 3 se prepara para una nueva etapa.

El pasado 14 de julio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada por el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, anunció la modernización integral de la Línea 3 durante la entrega de la estación Universidad, tras los trabajos realizados en esta terminal.