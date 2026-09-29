Tras casi 30 años, actualizarán el Programa Metropolitano del Valle de México

Se instalarán buzones en el Congreso y en los módulos de atención de las diputadas y los diputados para recibir las propuestas de la ciudadanía.

El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) será actualizado por primera vez en casi tres décadas y luego de que el instrumento vigente fuera elaborado en 1998 cuando la configuración de la región metropolitana era distinta a la actual.

La consulta pública para construir el nuevo programa inició el 24 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre, con más de 70 actividades previstas en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Durante una conferencia en el Congreso capitalino, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y el secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, llamaron a la ciudadanía y a las distintas fuerzas políticas a participar en el proceso.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, anunció que la próxima semana su grupo parlamentario presentará un punto de acuerdo para convocar a las diferentes fuerzas políticas del Congreso a sumarse a la consulta.

También informó que se instalarán buzones en el Congreso y en los módulos de atención de las diputadas y los diputados para recibir propuestas ciudadanas, además de realizar asambleas informativas en territorio.

El secretario Enrique Irazoque explicó que la nueva delimitación de la Zona Metropolitana contempla 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

En esta región, señaló, vive casi 17 por ciento de la población nacional, mientras que concentra 28 por ciento del Producto Interno Bruto y registra más de 35 millones de traslados diarios, de los cuales 15 millones se realizan en transporte público.

“Imagínense ustedes que desde 1998 no había habido alguna actualización a este Programa de Ordenamiento”, señaló Bravo Espinosa.

La legisladora sostuvo que la actualización debe considerar temas como vivienda, servicios, infraestructura, equipamiento y reducción de brechas territoriales.

Planeación con horizonte a 2050

Irazoque explicó que el nuevo programa fue elaborado con la participación de más de 2 mil personas provenientes de la academia, gobiernos, sociedad civil y núcleos ejidales, y plantea una visión de largo plazo hacia 2050.

La actualización forma parte de una estrategia metropolitana que también contempla una nueva delimitación territorial y la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

Este órgano comenzó a trabajar en comisiones relacionadas con asentamientos humanos, gestión de riesgos, agua, medio ambiente y turismo, además de una propuesta para incorporar una comisión de acceso a la justicia, paz y seguridad.

El funcionario sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una zona metropolitana más justa, segura, incluyente, conectada y competitiva.

Aseguró además que el programa no busca afectar el derecho de propiedad.

“Este es un gobierno de izquierda y progresista que garantiza derechos; no va a atentar contra el derecho a la propiedad de nadie”, afirmó.

No cambia usos de suelo

El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso capitalino, Alberto Vanegas Arenas, señaló que la discusión debe realizarse con información clara y precisó que el POZMVM no modifica por sí mismo la zonificación ni sustituye los usos de suelo.

“Hablar del programa es hablar de una realidad: la ciudad no termina cuando cruzamos una colonia”, sostuvo.

El legislador explicó que el objetivo es orientar la planeación del territorio y mejorar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en una región donde viven cerca de 23 millones de personas.

Hasta noviembre, la consulta

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 22 de noviembre y contempla espacios de diálogo, foros interinstitucionales, conversatorios, buzones físicos y participación virtual.

El Grupo Parlamentario de Morena llamó a la ciudadanía a participar en el proceso y plantear sus propuestas sobre el futuro de la región metropolitana.

El vocero de la bancada, Ángel Tamariz Sánchez, señaló que uno de los objetivos de la conferencia fue explicar a la población los alcances del programa y responder a las dudas que existen en torno a su contenido.

La información sobre el proyecto, las sedes y los horarios de las actividades de consulta se encuentra disponible en los sitios oficiales de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana.