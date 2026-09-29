PAN busca rastrear recursos de parquímetros y garantizar que se inviertan en zonas donde se generan

Parquímetro en la vía pública Parquímetro en la vía pública (Cuartoscuro)

¿Cuánto dinero generan los parquímetros?, ¿cuánto de ese recurso corresponde al mejoramiento de su zona? y en ¿qué se termina gastando?, son preguntas que se hacen cientos de capitalinos sin obtener respuestas, pero desde el Congreso de la Ciudad de México la bancada del PAN presentó una iniciativa para que se responda a los cuestionamientos de manera pública.

La propuesta busca crear un mecanismo público y accesible para que cualquier ciudadano permita conocer, por Zona de Parquímetros, los ingresos generados, el monto destinado al mejoramiento, los rendimientos y saldos disponibles, así como los proyectos aprobados y los recursos autorizados, contratados y ejercidos.

También se busca transparentar los avances físicos y financieros de las obras, los proyectos concluidos y los recursos que permanezcan pendientes de ejercer.

El diputado promovente, Mario Sánchez, insistió en que lo parquímetros no solamente deben servir para cobrar, sino también para rendir cuentas, “queremos que cada peso tenga una ruta y que cualquier vecino pueda seguirla”, señaló el legislador.

Que el dinero regrese a la zona

Explicó que actualmente existe el Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México y el marco reglamentario contempla que el equivalente al 30 por ciento de los recursos totales generados se destine, en los términos aplicables, a proyectos de mejoramiento urbano en las propias Zonas de Parquímetros.

Sin embargo, el diputado señaló que la información sobre los ingresos, recursos disponibles, proyectos y ejercicio del gasto se encuentra distribuida en distintos instrumentos.

Por ello, su iniciativa incorpora a la Ley de Movilidad el principio de retorno territorial, con el propósito de mantener vinculados los recursos destinados al mejoramiento urbano, movilidad, seguridad vial y espacio público con la zona donde fueron generados.

La propuesta aclara que esto no implicaría asignar recursos a cada parquímetro ni establecer un radio alrededor de cada aparato.

El panista destacó que la intención es que el dinero destinado al mejoramiento conserve su vínculo con la Zona de Parquímetros que lo generó y que su aplicación considere factores como la necesidad urbana, el rezago histórico de inversión, la accesibilidad, la seguridad vial y la población beneficiada.

“En palabras sencillas: queremos que una vecina pueda saber cuánto generó su zona, cuánto corresponde a su mejoramiento, qué obra fue aprobada, cuánto costó, cuánto se ha gastado y cuánto dinero continúa pendiente de utilizarse”, puntualizó.

Buscan hacer visible el seguro

La iniciativa contempla además modificar la forma en que se informa a los usuarios sobre el seguro que actualmente establece la legislación para quienes realizan el pago correspondiente por utilizar los sistemas de parquímetros.

Sánchez Flores precisó que la propuesta no crea una nueva cobertura, sino que busca hacer visible la que ya existe y facilitar que las personas conozcan cómo ejercerla en caso de un siniestro.

Para ello, plantea que los parquímetros, dispositivos de cobro y señalización cuenten con información visible sobre la cobertura, además de un código QR y un medio alternativo de consulta.

A través de estos mecanismos, los usuarios podrían conocer la aseguradora, la identificación de la póliza, los riesgos cubiertos, las acciones que deben realizar ante un siniestro, los requisitos, procedimientos y plazos, así como los mecanismos de queja y canales de auxilio.

Otro de los puntos de la iniciativa establece que las obligaciones económicas, tecnológicas, de aseguramiento y videovigilancia que correspondan a concesionarios, permisionarios o terceros autorizados deberán ser cubiertas por ellos mismos.

La propuesta plantea que estos gastos no puedan financiarse con los recursos destinados al mejoramiento de las Zonas de Parquímetros.

“Hoy existen recursos; queremos saber qué pasa con ellos. Hoy existe un seguro; queremos que la gente sepa cómo ejercerlo. Y si de nuestras calles se generan recursos destinados a mejorarlas, la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto se generó, dónde está y en qué se utilizó”, concluyó el diputado.