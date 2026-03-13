Cascadas cerca de la CDMX que quizá no conocías… ideales para visitar este feriado de marzo

Si estás pensando en aprovechar el feriado de marzo para salir de la ciudad, cerca de la Ciudad de México existen varias cascadas rodeadas de bosque, montañas y paisajes naturales que son perfectas para una escapada rápida. Algunos de estos sitios están a menos de tres horas en auto y ofrecen actividades como senderismo, campismo o rappel.

A continuación, te presentamos algunas cascadas cercanas que quizá no conocías.

Cascada Velo de Novia, una de las más cercanas a la CDMX

La Cascada Velo de Novia, ubicada en Valle de Bravo, es una de las más populares para una excursión rápida. Su caída de agua de aproximadamente 35 metros recibe ese nombre porque el flujo del agua parece un velo de novia.

El lugar cuenta con senderos, miradores y áreas para picnic, además de paseos a caballo y venta de comida típica en los alrededores.

Prismas Basálticos, un paisaje único en Hidalgo

Otra opción imperdible son los Prismas Basálticos de Santa María Regla, ubicados en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Este sitio destaca por sus formaciones geométricas de roca volcánica por donde cae el agua de la cascada.

Además de admirar el paisaje, los visitantes pueden recorrer miradores, puentes colgantes y senderos que rodean esta maravilla natural.

Cascadas Tulimán, un salto de agua impresionante en Puebla

Las Cascadas Tulimán, cerca de Zacatlán, en Puebla, son otro destino muy atractivo. La caída de agua alcanza más de 300 metros divididos en tres niveles, rodeada de un paisaje lleno de vegetación.

En el parque ecoturístico se pueden realizar actividades como senderismo, tirolesa, rappel y caminatas por el bosque.

Cascadas de Cuetzalan, naturaleza en la Sierra Norte de Puebla

El Cuetzalan es un Pueblo Mágico famoso por sus múltiples cascadas escondidas entre la vegetación de la Sierra Norte de Puebla. Entre las más conocidas destacan Cascada Las Golondrinas y Cascada Las Hamacas, que ofrecen paisajes ideales para nadar en pozas naturales o practicar senderismo.