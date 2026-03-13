CDMX entrega 45 distintivos a empresas por prácticas de trabajo digno e incluyente

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México entregó 45 reconocimientos a empresas capitalinas por implementar prácticas relacionadas con trabajo digno e incluyente y corresponsabilidad en los cuidados, durante una ceremonia realizada en el Museo José Luis Cuevas.

Los distintivos forman parte de la primera edición de los “Distintivos empresariales de trabajo digno e incluyente y corresponsabilidad de cuidados”, iniciativa con la que el gobierno capitalino busca visibilizar experiencias empresariales orientadas a mejorar las condiciones laborales mediante modelos organizacionales más inclusivos y sostenibles.

La titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, señaló que las empresas participantes fueron reconocidas por promover acciones que, además de cumplir con la legislación laboral, impulsan entornos de trabajo con mayores garantías para las personas trabajadoras.

Indicó que algunas compañías han incorporado medidas que buscan fortalecer el acceso a condiciones laborales más equitativas y fomentar esquemas de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, aspectos que han cobrado mayor relevancia en la agenda laboral en los últimos años.

La funcionaria explicó que la dependencia dará seguimiento a las empresas reconocidas mediante asesorías y procesos de capacitación, con el objetivo de fortalecer este tipo de prácticas dentro del sector productivo de la capital.

En el evento también participó la secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza Aldama, quien destacó la importancia de que las empresas integren políticas laborales orientadas a la inclusión y a la generación de entornos de trabajo que favorezcan la igualdad de oportunidades.

Señaló que el impulso a este tipo de iniciativas puede contribuir a consolidar modelos empresariales con mayor responsabilidad social y con impacto en la calidad del empleo.

Entre las compañías que recibieron el distintivo de trabajo digno e incluyente se encuentran Grupo Bimbo, Comercializadora Pack It, Garanza Agente de Seguros y Fianzas, Afore XXI Banorte, Grupo Heredia, Normalización y Certificación Nyce, Salón Los Ángeles, Grupo Graf, Construcciones y Arquitectura Palamex, Plaza y Valdés Editores y Adecco México, entre otras.

Por otra parte, el distintivo de corresponsabilidad de cuidados fue otorgado a empresas como Grupo Danone, Instituto de Estudios Transgeneracionales, Construcciones y Urbanizaciones Ivent, Comercialización y Mantenimiento Lumper, Racso Proyectos Industriales, Novitech, Entidad Mexicana de Acreditación, Factual Services, Addition Human Resources, American Chamber of Commerce of Mexico y Advertsing and Promotion.

Durante la ceremonia también participaron representantes del sector empresarial, entre ellos María Fernanda Palacios Cervantes, líder nacional de Diversidad, Equidad e Inclusión de Grupo Bimbo en México; Hernán Valcarce, vicepresidente de Recursos Humanos de Danone; y David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte.

De acuerdo con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, los distintivos buscan incentivar que más empresas adopten políticas internas orientadas a reducir desigualdades en el ámbito laboral y a generar entornos de trabajo que reconozcan la importancia de los cuidados en la vida de las personas trabajadoras.

La dependencia indicó que la iniciativa forma parte de las acciones del gobierno capitalino para promover mejores prácticas laborales y fomentar la participación del sector empresarial en la construcción de condiciones de empleo más equitativas.