Naucalpan y Azcapotzalco firman convenio para trabajar en beneficio de sus habitantes

Naucalpan y Azcapotzalco firman convenio

Este miércoles el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya firmo un convenio con la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, con el objetivo de unir fuerzas y trabajar de manera coordinada entre ambos gobiernos para crear mejores medidas de seguridad.

Se trata de una estrategia que busca llevar beneficio a las comunidades que comparten la franja limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México, para que todos los habitantes puedan vivir bajo condiciones más dignas.

Al respecto, la alcaldesa Nancy Núñez declaró que no se trata solo de un acto administrativo, sino de una decisión para trabajar en conjunto para resolver problemas que comparten ambos municipios y resolver de forma que se beneficie a loa habitantes.

Los vecinos presentes durante la firma de este convenio agradecieron la atención que se les esta brindando luego de que en mandatos pasados habían sido ignorados.

Por su parte Isaac Montoya destaco que es este paso se da para que no se quede solo en un cuestión de buenas intenciones sino que se traduzca en grandes transformaciones.

A través de sus redes sociales destacó el acto y se mostró preparado para comenzar una nueva etapa que fortalezca el bienestar de ambos gobiernos.

“Hoy dimos un paso histórico junto a mi amiga y compañera, la Alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, al firmar un convenio de colaboración y coordinación entre nuestros gobiernos para impulsar acciones conjuntas en materia de seguridad, servicios públicos, obra pública, movilidad e infraestructura hidráulica” escribió en redes.