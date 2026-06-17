Integrantes de la CNTE dan portazo en Metro General Anaya

CNTE Maestros dieron portazo en el Metro General Anaya (Captura de video @vialhermes)

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron portazo en la estación General Anaya de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, durante una movilización que avanzó por Calzada de Tlalpan con dirección al sur de la Ciudad de México.

¿Qué pasó con la CNTE hoy?

El episodio ocurrió cuando decenas de docentes se concentraron en los accesos de la estación e intentaron ingresar por la fuerza. Los manifestantes comenzaron a empujar las rejas de entrada mientras lanzaban consignas contra las barreras colocadas en el lugar.

Ante el aumento de la presión en los accesos, elementos de la Policía Bancaria e Industrial no lograron mantener las púertas cerradas y los maestros lograron entrar a la estación General Anaya.

Tras entrar al inmueble, los integrantes de la CNTE se dirigieron hacia los andenes sin causar daños y abordaron para dirigirse a su campamento del centro de la CDMX.

CNTE rumbo al partido de Colombia

La protesta ocurre durante el arranque de actividades mundialistas que incluyen el debut de las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, a donde intentan llegar los manifestantes.

No todos los contingentes mantuvieron la misma ruta. Algunos participantes decidieron regresar al campamento instalado por la organización en el centro de la Ciudad de México, mientras otros continuaron con las movilizaciones previstas para el día.

Las demandas que mantienen el conflicto entre la CNTE y el Gobierno

El eje principal de las exigencias de la Coordinadora sigue centrado en la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007. De acuerdo con la organización, esa reforma transformó el sistema de pensiones al reemplazar el modelo solidario por un esquema sustentado en cuentas individuales administradas por las Afores.

Los docentes argumentan que este mecanismo afecta las condiciones de retiro debido a que el monto de las pensiones depende de los recursos acumulados en cuentas personales y de cálculos vinculados a la Unidad de Medida y Actualización, criterio que rechazan.

La Coordinadora también demanda el restablecimiento de la jubilación por años de servicio, un esquema que permitía el retiro después de 28 años trabajados para las mujeres y 30 para los hombres. Según el magisterio disidente, el sistema vigente condiciona el retiro principalmente a la edad, lo que complica el acceso a una pensión para quienes ingresaron al ISSSTE después de la reforma.

Entre los puntos incluidos en su pliego figura además la cancelación de la reforma educativa que identifican como Peña-AMLO y un incremento salarial de 100 por ciento para los trabajadores de la educación.