Destruyen 340 armas en primera etapa del programa Canje de Armas en el Edomex

Destruyen 340 armas en primera etapa del programa Canje de Armas en el Estado de México

La primera etapa del programa Canje de Armas 2026 “Sí al Desarme, Sí a la Paz” concluyó en el Estado de México con la destrucción de 340 armas de fuego, 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles, informó la Secretaría de Seguridad estatal durante la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

En el reporte presentado, se indica que la estrategia se desarrolló del 4 de mayo al 13 de junio en 19 municipios de la entidad, donde los ciudadanos entregaron de manera voluntaria y anónima armas y artefactos bélicos a cambio de incentivos económicos.

La gobernadora Delfina Gómezdetalló los resultados del programa mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que señaló que las acciones forman parte de los esfuerzos para reducir la presencia de armas en la entidad y fortalecer la seguridad.

Según las cifras oficiales, del total de armas recibidas, 230 correspondieron a armas cortas y 110 a armas largas, mismas que fueron destruidas conforme a los protocolos establecidos por las autoridades competentes.

Por la entrega del armamento, la ciudadanía participante recibió un total de 3 millones 11 mil 53 pesos. El programa se implementó en los municipios de Almoloya de Juárez, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Soyaniquilpan, Tecámac, Temoaya, Teoloyucan, Tenancingo, Tianguistenco, Tlalnepantla, Toluca, Xonacatlán y Zumpahuacán.

La estrategia también incluyó actividades dirigidas a la población infantil. Como parte de estas acciones, mil 955 juguetes con características bélicas fueron intercambiados por materiales didácticos, con el propósito de fomentar una cultura de paz entre niñas y niños.

Las autoridades estatales informaron que la segunda etapa del programa iniciará el próximo 3 de agosto y contempla su aplicación en otros 23 municipios mexiquenses. Entre las primeras demarcaciones programadas para esta nueva fase se encuentran Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chimalhuacán y Zumpango.

El programa de canje forma parte de las acciones de prevención del delito revisadas periódicamente en las Mesas de Paz, mecanismo de coordinación en el que participan autoridades estatales y federales para dar seguimiento a las estrategias de seguridad en la entidad.

Las autoridades señalaron que el objetivo de la estrategia es retirar armamento de los hogares y espacios comunitarios para disminuir riesgos asociados a accidentes, violencia y delitos, además de promover entornos más seguros en los municipios participantes.