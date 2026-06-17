¿Hay bloqueo en Calzada de Tlalpan? Reporte al momento de la protesta de la CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentró la mañana de este miércoles 17 de junio sobre Calzada de Tlalpan y Canal de Miramontes, donde mantuvieron un bloqueo de seis horas en una de las vialidades principales de la Ciudad de México.

Esta movilización afectó a locales y extranjeros que se dirigen a la zona sur de la ciudad.

Ante la presencia de los manifestantes, las autoridades del gobierno capitalino desplegaron un dispositivo de seguridad para contener el avance de los maestros, así como el cierre de algunas estaciones del Metro para evitar su desplazamiento.

Durante los retenes encontraron diversos objetos que fueron retirados y puestos a disposición.

Como parte de las medidas de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) instaló vallas metálicas y bloques de hormigón sobre la calzada con el fin de contener el avance del contingente. También se implementaron puntos de revisión vehicular en donde fueron encontrados diversos objetos como mazos, barretas de metal, cohetes, tubos metálicos y palos de madera.

Después de varias horas del cierre, los líderes del magisterio se trasladaron a bordo de una ambulancia con las puertas traseras abiertas en dirección a la Secretaría de Gobernación, para participar en una mesa de negociaciones con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Qué exige la CNTE?

Durante los trabajos de diálogo se espera que dirigentes y autoridades federales lleguen a un acuerdo para la revocación de los siguientes mandatos:

Reforma educativa del 2012

Ley ISSSTE de 2007

A 16 días de paro nacional por parte de la CNTE, nuevamente se vio afectada una de las vialidades principales de la capital del país y que conecta al Estadio Ciudad de México, en donde se llevará a cabo este 17 de junio el partido entre Colombia y Uzbekistán, como parte de las jornadas mundialistas 2026.

Asimismo, la Coordinadora, a través de sus redes sociales, sostuvo la “exigencia de soluciones reales a las demandas del magisterio y de la clase trabajadora”.