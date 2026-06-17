Ejercitan acción penal en contra de 6 por falso secuestro de alcaldesa de Tenancingo

Detenidos Sujetos que participaron en el falso secuestro. (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.

Asimismo, solicitó audiencia de formulación de imputación en contra de una servidora pública y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de dos hombres más, todos ellos presuntamente relacionados con el falso secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo.

La alcaldesa señaló que “estaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color arena, estacionada afuera de mi domicilio, ubicado en el municipio de Tenancingo, cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad obligándome a abordar ese vehículo, pero me dio tiempo de entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo”.

Una vez a bordo de ese automóvil iniciaron su marcha y en algún momento “sus captores”, le habrían entregado un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares para que fuera ella misma quien realizara la exigencia económica a cambio de su liberación e instruyera que no se llevaran a cabo acciones operativas para su localización. No obstante, testigos de los hechos solicitaron el auxilio de la policía municipal cuyo Director alertó de la situación a diversas corporaciones y fue éste mismo, quien más tarde, informó sobre la localización de la supuesta víctima.

El 1 de junio, la alcaldesa acudió al Ministerio Público a denunciar los hechos, en su entrevista señaló que “aprovechó un descuido de sus captores, logró escapar y pidió ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo, quien, en compañía del Director de seguridad pública, acudió por ella para trasladarla a su domicilio”, agregó que sus captores le refirieron que “los habían mandado a matarla, igual que a su mamá, a su hermana y a su sobrino, además de realizarle la exigencia de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”.

La Fiscalía estableció que el dispositivo móvil que le entregaron a la alcaldesa para realizar las llamadas tuvo un desplazamiento, inicialmente hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México y posteriormente al estado de Oaxaca, concretamente a la comunidad de San José La Noria, en donde, la línea telefónica permaneció activa del 8 al 10 de junio pasados.

Además, fue utilizado un vehículo marca Volskwagen tipo Virtus, color rojo el cual fue identificado en una videograbación captada por una cámara de vigilancia, del análisis videográfico no se observó violencia física, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables criminales incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observe sometimiento o resistencia.

De igual forma se estableció que el vehículo Virtus en el que supuestamente “la víctima fue privada de la libertad”, era utilizado habitualmente por Karla Valeria “N”, quien habría participado en los hechos junto con su hermano y su pareja sentimental, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, respectivamente. Estas tres personas huyeron al estado de Oaxaca.

Una vez identificados los probables partícipes de este hecho, la Fiscalía mexiquense solicitó colaboración a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca por lo que el pasado 11 de junio, elementos de ambas instituciones lograron su captura en esa entidad.

Uno de los partícipes refirió que “todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.

En dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración.

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. Entre los números telefónicos de Oscar “N” y Cristian “N” existe comunicación desde el mes de abril a junio del 2026, con 136 llamadas.

Al ser entrevistados, José Roberto “N” negó tener cualquier tipo de comunicación con Oscar “N” sin embargo de la investigación se advierten 49 registros de llamadas entre ellos en el periodo del 7 de abril al 4 de junio.

El 31 de mayo pasado, José Roberto “N”, Oscar “N”, la edil, Cristian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” materializaron la acción.

El día de los hechos, la presidenta arribó a su domicilio a bordo de un vehículo marca Jetta, color arena, conducido por su hermana y en el que también viajaba su madre.

Una vez que se encontraba al exterior del inmueble, arribó un vehículo marca Virtus, color rojo, conducido por Karla Valeria “N”, del cual descendió Víctor Manuel “N”, quien, de manera simulada, aparentó obligar a la presidenta municipal a abordar la parte posterior de dicha unidad y después iniciaron su desplazamiento con dirección a la comunidad de San Pedro Zictepec, municipio de Tenango del Valle.

Derivado de las propias entrevistas se estableció que durante el trayecto, fue la propia alcaldesa quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia. En ese momento advirtieron el paso de diversas unidades policiales con sirenas activadas, ante lo cual la mujer manifestó que dicho despliegue probablemente obedecía a que alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad.

Posteriormente, la alcaldesa utilizó un teléfono celular propiedad de Víctor Manuel “N” para comunicarse con su hermana, a quien le manifestó que se encontraba bien y le pidió expresamente “que no avisara a la policía”. Después se dirigió a sus acompañantes y les expresó “todo se salió de control”, en referencia a la intervención policial, por lo que les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

En dicho lugar la alcaldesa fue localizada por su esposo, José Roberto “N” y el Director de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente la trasladaron a su domicilio; en tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, huyeron de la entidad.

Por los hechos, la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por simulación de secuestro, por lo que se solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian “N”; de igual forma se obtuvo mandamiento de captura en contra de José Roberto “N” y Oscar “N” a quienes se les considera evadidos de la acción de la justicia.

En cuanto a la presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de formulación de imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo nueve de julio.

Los investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, en tanto que la alcaldesa alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

Por lo que respecta a la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario, se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión.