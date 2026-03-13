Cerrarán tres estaciones de la L2 del Metro el 16 de marzo por trabajos de mejora

Cambios en la Línea 2 del Metro CDMX: horarios, cierres y todo lo que debes saber para marzo de 2026

El Sistema de Transporte Colectivo informó que el próximo lunes 16 de marzo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2, como parte de los trabajos de mejora que se realizan en esa ruta del Metro.

La suspensión del servicio en esas estaciones iniciará desde el comienzo de la jornada. Debido a que se trata de un día festivo, la operación en toda la red del Metro comenzará a las 7:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Durante esa fecha, la Línea 2 operará únicamente en dos circuitos establecidos dentro de la etapa actual de obras. Los trenes brindarán servicio entre las estaciones Tasqueña y Xola, así como entre Cuatro Caminos y Pino Suárez.

Con ello, el tramo intermedio que comprende las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto quedará temporalmente fuera de operación mientras continúan los trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura.

Para apoyar el traslado de los usuarios en ese segmento, autoridades del Metro indicaron que se dispondrá de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales cubrirán el trayecto entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos.

Este servicio emergente operará también en un horario de 7:00 a 24:00 horas, el mismo que tendrá el sistema durante el día festivo.

El Metro recomendó a los usuarios prever sus tiempos de traslado y considerar rutas alternas durante la jornada, especialmente quienes se desplazan habitualmente por el tramo afectado de la Línea 2.