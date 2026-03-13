Cerrarán verificentros de la CDMX por día festivo

Verificentros CDMX (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que el próximo 16 de marzo se suspenderán las actividades en los centros de verificación de emisiones vehiculares de la capital, así como en el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

La dependencia explicó que la suspensión se debe al día de descanso obligatorio establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, conforme al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026, mediante el cual se determinó la suspensión de términos en diversos procedimientos administrativos de la administración pública local en fechas específicas.

De acuerdo con Sedema, las actividades se reanudarán el martes 17 de marzo en los horarios habituales. El área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes operarán de 9:00 a 14:00 horas, mientras que los centros de verificación vehicular brindarán servicio de 8:00 a 20:00 horas.

La dependencia pidió a los propietarios o poseedores legales de vehículos matriculados en la Ciudad de México tomar previsiones ante la suspensión temporal de actividades y programar con anticipación sus trámites relacionados con la verificación vehicular.