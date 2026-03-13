Cuajimalpa garantiza abasto de agua durante temporada de estiaje con “Escuadrón del Agua”

Inicia Escuadrón del Agua en Cuajimalpa

Ante la temporada de estiaje y la reducción en el suministro proveniente del Sistema Cutzamala, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, aseguró que en la demarcación se garantizará el acceso al agua potable y puso en marcha el “Escuadrón del Agua“, un operativo integrado por personal de la alcaldía y pipas identificadas para abastecer gratuitamente a las zonas con mayor demanda.

Durante el arranque del programa, el edil subrayó que el objetivo es garantizar el suministro en las áreas donde la presión disminuye o el servicio se interrumpe durante esta época del año.

“Estas brigadas llevarán agua directamente a las colonias con mayor necesidad y es importante decirlo con claridad y transparencia: no cobraremos ni un peso por el servicio”, afirmó.

El Escuadrón del Agua estará conformado por personal de Obras y Operación Hidráulica, así como por piperos autorizados, quienes distribuirán el líquido en coordinación con el programa Tandeo Seguro, con el propósito de mantener un suministro ordenado durante el periodo de escasez.

Durante esta época del año disminuye el volumen de agua que llega a la Ciudad de México debido, entre otros factores, a los bajos niveles del Sistema Cutzamala y a trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica, lo que afecta especialmente a las zonas altas de la demarcación.

Orvañanos advirtió a los vecinos que el suministro será completamente gratuito y pidió denunciar cualquier intento de cobro o condicionamiento.

“Nadie está obligado ni facultado a pedirles un solo peso por el agua que vamos a repartir en Cuajimalpa”, señaló, y pidió a la población no dejarse engañar y acudir únicamente con personal identificado del programa.

Para finalizar el alcalde llamó además a los habitantes a usar responsablemente el recurso durante la temporada de estiaje.

“Aquí en Cuajimalpa cada gota cuenta. Tenemos que ser conscientes de su uso en casa, en el trabajo y en la calle”, expresó.